Zum 1. Februar hat das Land Brandenburg sein Corona-Meldeverfahren an das Robert-Koch-Institut (RKI) angeglichen. Schon in der vergangenen Woche gab es im Kreis dafür einen umfassenden Datenabgleich. Viele Menschen hatten diesen Abgleich lange gefordert, weil die offiziellen Coronazahlen von RKI, Land und Landkreis oft weit auseinander lagen. Doch auch der Angleich sorgt nun für Verwirrung: Weil das RKI ausschließlich laborbestätigte Fälle zählt, ist die offizielle Anzahl der Coronafälle in Teltow-Fläming am Montag um knapp 100 gesunken.

Statt 4.251 noch 4.164 Coronafälle

Am Sonntag, dem letzten Tag des alten Meldeverfahrens, zählte man in Teltow-Fläming insgesamt 4.251 bestätigte Corona-Fälle. In der offiziellen Statistik des Landes Brandenburg sowie beim RKI sind für den Landkreis am Montag nun nur noch 4.164 Coronafälle gemeldet.

Ein Grund für die Differenz könnte in der vom RKI genutzten Melde-Software SurvNet@RKI liegen. Nur Fälle, die in dieses System eingegeben wurden, zählen in die offizielle RKI-Statistik rein. In den Gesundheitsämtern kamen die Positivmeldungen aber immer wieder auch auf anderem Wege an, zum Beispiel per E-Mail aus Laboren und Arztpraxen. Außerdem waren Coronafälle in Teltow-Fläming in den vergangenen Wochen teilweise doppelt gemeldet worden. Mit dem großen Datenabgleich sollten die Zahlen bereinigt werden.

Auch hinsichtlich der Angaben zu den Verstorbenen gab es seit Pandemiebeginn Abweichungen in der Berichterstattung von RKI und dem Kreis. Mit Stand vom Sonntag zählte Teltow-Fläming insgesamt 104 Corona-Tote. Diese Zahl ist nun nach unten korrigiert worden. Denn das RKI berücksichtigt nur Sterbefälle, bei denen ein positiver PCR-Befund vorliegt. Es gab aber auch Fälle, bei denen dieser Test zwar negativ ausfiel, aber Ärzte trotzdem die Diagnose Covid-19 gestellt hatten, beispielsweise weil der Verlauf der Krankheit entsprechend war und ergänzende Untersuchungen diesen Verdacht bestätigten.

Offizielle Inzidenz: 67,6

Weil am Montag keine Neuinfektionen gemeldet wurden, ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz entsprechend gesunken: von 71,2 am Sonntag auf 67,6 am Montag. Wegen des neuen Meldeverfahrens kann es in den nächsten Tagen noch zu Sprüngen in der Statistik kommen.

