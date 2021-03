Teltow-Fläming

Im Landkreis ist die Zahl der Menschen, die mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, weiter gestiegen. Seit Anfang März gab es zwölf neue Todesfälle. Mehr als die Hälfte davon hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag gemeldet. Inzwischen zählt Teltow-Fläming 175 Corona-Tote seit Beginn der Pandemie. Das RKI erfasst in der Statistik ausschließlich Fälle, in denen eine Coronavirus-Infektion zuvor von einem Labor bestätigt wurde. Im Landkreis gab es bereits weitere Todesfälle, bei denen die Ärzte davon ausgehen, dass die verstorbenen Patienten mit dem Virus infiziert waren. Solche Fälle werden jedoch nicht statistisch erfasst.

Unter den neuen Todesopfern in diesem Monat waren erneut vor allem hochbetagte Menschen. Neun der zwölf Verstorbenen vom März waren 80 Jahre oder älter. In dieser Altersgruppe tritt ein tödlicher Verlauf am häufigsten auf. Die über 80-Jährigen machen derzeit knapp 70 Prozent aller Verstorbenen im Landkreis aus. Bei ihnen ist die Wahrscheinlichkeit an Covid-19 zu sterben am höchsten. Diese sogenannte Sterberate beträgt bei den Menschen über 80 in Teltow-Fläming inzwischen 20,5 Prozent. Das ist erneut eine Steigerung im Vergleich zum Wert von Ende Februar (18,2 Prozent).

Auch Jüngere unter den Toten

Zwei weitere Corona-Tote vom März waren zwischen 60 und 79 Jahre alt. In dieser Altersgruppe ist die Sterberate ebenfalls überdurchschnittlich hoch. Mit 5,4 Prozent fällt die Sterberate bei den 60- bis 79-Jährigen derzeit mehr als doppelt so hoch aus als im bundesweiten Durchschnitt aller Infizierten.

Beim zwölften Todesopfer aus dem März gibt das RKI ein Alter zwischen 35 und 59 Jahren an. In dieser Altersgruppe gibt es so viele Infizierte, die die Infektion gut überstehen, dass die Sterberate im Promillebereich liegt.

Nach wie vor sterben Männer in Teltow-Fläming häufiger an oder mit dem Virus. Sie machen rund 54 Prozent aller Todesfälle aus. Unter den Infizierten sind aber nur 44 Prozent Männer. Insgesamt haben sich inzwischen 5.009 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. Am Mittwoch kamen 21 neue Fälle hinzu. Das sind sechs mehr als am Mittwoch der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 98,2. Am Vortag war sie mit 94,7 etwas niedriger.

Von Victoria Barnack