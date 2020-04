Wegen Corona: Strenge Kontrollen in TF an Ostern

Teltow-Fläming

Ein Osterfest wie in diesem Jahr hat sicherlich noch niemand erlebt. Die Stadt Luckenwalde formuliert es so: „Das Ostereiersuchen im großen Freundes- und Bekanntenkreis muss in diesem Jahr leider ausfallen.“ Konkret heißt das, Kontaktsperre und Mindestabstand sollen auch über die Feiertage eingehalten werden. Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) appelliert kurz vor dem Fest deshalb noch einmal eindringlich an alle Einwohner: „Abstand ist die neue Nähe“, sagt sie. „Damit zeigen wir großes Verantwortungsgefühl und die Liebe zu unseren Nächsten.“

Das vergangene Wochenende habe bereits gezeigt: Auch bei strahlendem Sonnenschein ist es möglich, dass sich viele Menschen an die strengen Regeln halten, die eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verhindern sollen. Als Hotspot gilt nach wie vor die Fläming-Skate, weil sie über die Kreisgrenzen hinaus als Ausflugsziel bekannt und beliebt ist.

Der Landkreis hat bisher ein positives Fazit aus der „Generalprobe“ für Ostern gezogen. „Die durchgeführten Kontrollen des Gesundheitsamtes an der Strecke vermitteln ein überwiegend vorbildliches Verhalten der Nutzer auf den Strecken“, erklärte Kornelia Wehlan. „Abstandsregeln werden eingehalten und Sport erfolgt nur zu zweit oder als Familie.“

Auch Dörfer werden kontrolliert

Kontrollen wird es dennoch auch über Ostern wieder geben. Die Fläming-Skate lädt bei gutem Wetter wieder zur Bewegung im Freien ein und wird deshalb im Fokus der Kontrollen bleiben, kündigt der Landkreis an. Die rund 200 Kilometer Strecken sind aber nicht der einzige Schwerpunkt. „Darüber hinaus sind auch Orts- und Dorfkerne im Blick“, sagt Landrätin Kornelia Wehlan, „besonders da, wo wie beim Eisverkauf Abstandsregeln und Hygienevorschriften einzuhalten sind.“

Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) hat die Strecke zwischen Ahrensdorf und Hennickendorf nicht nur während der Coronakrise im Fokus. Sie gilt als Raserstrecke. Quelle: Margrit Hahn

Einen weiteren Schwerpunkt sieht die Verwaltung bei den Motorradfahrern. Auch sie lockt das gute Wetter wieder vermehrt auf die Piste. Auf der von ihnen gern genutzten Straße zwischen Hennickendorf und Ahrensdorf – auch als Raserstrecke und Unfallschwerpunkt bekannt –wurden deshalb ebenfalls Kontrollen angekündigt.

Der Schlosspark verwaist, der Spielplatz gesperrt: Normalerweise gehört das Osterwochenende zu den Einnahme-stärksten dieses „größten Biergartens in Deutschland nördlich von Bayern“, wie Eigentümer Thomas Worm seinen überregional bekannten Schlosspark in Diedersdorf nennt. Quelle: Jutta Abromeit

Auch die Städte und Gemeinden schicken ihr eigenes Personal über Ostern in die Spur. Die Stadt Luckenwalde beispielsweise hat Kontrollen angekündigt. Mehrere Teams sollen an allen Feiertagen sowohl im Stadtgebiet als auch in den Ortsteilen Kolzenburg und Frankenfelde unterwegs sein.

Baruth hat Museumsdorf Glashütte im Fokus

In Baruth sieht Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) einen Brennpunkt im Museumsdorf Glashütte. Denn der Ort ist als Ausflugsziel bei Familien aus Berlin und den Nachbarlandkreisen beliebt. Ilk setzt auf die Unterstützung der Polizei. Mit dem eigenen Personal seien die Kontrollen nicht zu schaffen.

Auch andere Städte und Gemeinden haben bereits angekündigt beliebte öffentliche Orte und Spielplätze über Ostern hinweg zu kontrollieren.

Viele Parks wurden bereits vor den Feiertagen von Mitarbeitern der Verwaltungen kontrolliert. Quelle: Feliks Todtmann

Seit gut zwei Wochen laufen die Vorbereitungen auf das Osterwochenende im ganzen Landkreis bereits. „Ich danke sehr den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, dass unser Amtshilfeersuchen zur Unterstützung der Kontrollen vor Ort überaus positiv beantwortet wurde“, sagte Wehlan nun kurz vor den Feiertagen.

„Und ich bin mir ganz sicher, dass, wie an den Wochenenden zuvor auch, die Menschen mitziehen werden. Die Abstands- und Hygieneregelungen sind notwendig – ja existenziell – für die Allgemeinheit und für jeden Einzelnen von uns.“

Private Feiern: Strafe von mindestens 50 Euro

Übrigens: Menschenansammlungen sind auch über Ostern im Privaten verboten. Der Bußgeldkatalog des Landes Brandenburg sieht Geldstrafen von 50 bis zu 500 Euro vor.

Von Victoria Barnack