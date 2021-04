Teltow-Fläming

Nach leicht gesunkenen Zahlen der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Teltow-Fläming wurde die Marke von 100 am Freitag wieder überschritten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnete für den Kreis einen Wert von 117,1. Am Donnerstag lag Teltow-Fläming erstmals seit fast drei Wochen mit 96,5 unter der kritischen 100er Grenze.

Bestätigung durch Labor dauerte länger

„Über die Osterfeiertage wurde weniger getestet“, erläutert Sozialdezernentin Kirsten Gurske die schwankenden Zahlen. „Deshalb war die Zahl der Infektionsmeldungen vergleichsweise gering.“ Das wiederum hatte sich auf die Sieben-Tage-Inzidenz niedergeschlagen und den Wert sinken lassen.

„Aus Anrufen im Gesundheitsamt und am Bürgertelefon wussten wir jedoch, dass es über Ostern viele positive Schnelltestergebnisse gab“, berichtet Gurske weiter. „Die Betroffenen haben sich an ihre Hausarztpraxen gewandt, die die PCR-Tests durchführten oder veranlassten.“ Die Bestätigung durch ein Labor nahm über die Osterfeiertage also mehr Zeit in Anspruch. Nur solche laborbestätigten Tests gehen aber in die offizielle RKI-Statistik ein.

Mit der wieder gestiegenen Inzidenz vom Freitag macht sich also der Nachholeffekt bemerkbar. Am letzten Tag der Arbeitswoche nach Ostern wurden genau 83 Neuinfektionen aus Teltow-Fläming gemeldet. So hoch war die Zahl der neuen Coronafälle binnen 24 Stunden zuletzt vor drei Monaten, am 17. Januar.

Notbremse bleibt

Weil die Inzidenz nun wieder über 100 liegt, zeichnet sich eine erneute Verlängerung der regionalen Notbremse im Landkreis ab. Darüber entscheidet die Kreisverwaltung Anfang der neuen Woche. Voraussetzung für Lockerungen ist, dass die Inzidenz drei Tage in Folge unter 100 liegt.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 5.795 Menschen aus Teltow-Fläming mit dem Coronavirus angesteckt. Fast 4.500 von ihnen gelten als genesen. Mehr als 1.000 Einwohner sind akut infiziert. Das Gesundheitsamt ist aktuell aber mehr mit Recherchen zu Virusmutationen beschäftigt als mit Statistikdetails. In dieser Woche waren 53 Prozent aller Neuinfektionen in Teltow-Fläming der britischen Mutante zuzuschreiben. Mit der Untersuchung der Tests ist ein größerer Aufwand verbunden. Außerdem traten jetzt erstmals zwei Fälle der südafrikanischen Variante im Landkreis auf.

Von Victoria Barnack