Die zentralen Abstrichstellen in Luckenwalde und Ludwigsfelde sollen nur reaktiviert werden, wenn Ärzte vor Ort überlastet sind. Das erklärte die Kassenärztliche Vereinigung auf MAZ-Anfrage.

Vorerst kein Corona-Testzentrum mehr in Teltow-Fläming

