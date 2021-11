Teltow-Fläming

Das Coronavirus verbreitet sich in Teltow-Fläming derzeit so stark wie kaum zuvor. Innerhalb der vergangenen sieben Tage ist die Inzidenz von 208 am vergangenen Freitag auf nun 315 gestiegen. Das geht aus den offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

Höchste Inzidenzen in Trebbin und Dahme

Betroffen sind inzwischen wieder alle Städte und Gemeinden in Teltow-Fläming. Nach einem Software-Update veröffentlicht der Kreis die Infektionszahlen mittlerweile wieder für jede einzelne Kommune. Die Stadt Trebbin sowie die Gemeinde Dahme weisen Sieben-Tages-Inzidenzen von mehr als 500 auf. Das sind die höchsten Werte im Landkreis. Im unteren Spektrum finden sich Großbeeren und Jüterbog mit Inzidenzen von unter 200.

Die Neuinfektionen verteilen sich über den gesamten Landkreis. Momentan gibt es die meisten Coronafälle in Blankenfelde-Mahlow. Am Freitag waren es hier 154 aktive Infektionen. Auch in Luckenwalde, Zossen und Ludwigsfelde gibt es derzeit wieder mehr als 100 aktiv Infizierte. Insgesamt sind im Landkreis jetzt mehr als 920 Menschen positiv getestet.

Auch die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in dieser Woche so stark angestiegen wie seit vielen Monaten nicht mehr. Am Dienstag, Mittwoch und Freitag meldete das RKI je einen neuen Corona-Toten aus Teltow-Fläming. Zwei von ihnen stammten aus der Stadt Dahme beziehungsweise den zugehörigen Ortsteilen sowie ein weiterer aus Baruth. Insgesamt sind bisher 216 Einwohner aus TF im Verlauf einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Aufgrund der vielen Infektionen hat der Corona-Krisenstab des Landkreises seine Arbeit jetzt wieder aufgenommen. Das Team hatte sich im Sommer vorerst aufgelöst, weil ein Eingreifen nicht mehr nötig war. Nun werden wieder zusätzliche Mitarbeiter im Gesundheitsamt gebraucht. Priorität habe aktuell die Kontaktnachverfolgung, berichtet die Kreisverwaltung.

Seit Donnerstag gibt es im Kreishaus Verstärkung durch die Bundeswehr. Im Winter und Frühjahr waren zeitweise über ein Dutzend Soldaten helfend im Landkreis tätig. Ab Montag kommt weitere Unterstützung vom Jobcenter hinzu.

