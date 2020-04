Corona: Die meisten Menschen in TF wurden Mitte März krank

Teltow-Fläming

Im Landkreis Teltow-Fläming verbreitet sich das neuartige Coronavirus nur noch langsam. Am Dienstag wurde ein weiterer Fall gemeldet, sodass inzwischen 125 Infektionen bestätigt sind. 75 Erkrankte sind mittlerweile wieder genesen. In Teltow-Fläming ist die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus am Dienstag nicht angestiegen; es bleibt bei neun Verstorbenen. Daraus ergibt sich, dass in TF derzeit 41 Personen noch aktiv erkrankt sind. Vor einer Woche waren es noch 44 gewesen. Seitdem sinkt die Zahl der aktiven Infektionen. Am höchsten lag dieser Wert seit Ausbruch der Coronapandemie in Teltow-Fläming am 20. April; damals waren es 50.

Weiterhin erkranken in etwa genauso viele Männer wie Frauen. Das geht aus den offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Institutes hervor. Auch die Altersstruktur verändert sich trotz steigender Infektionszahlen kaum. Einer von drei Erkrankten ist demnach 60 Jahre oder älter. Etwa die Hälfte der Betroffenen sind zwischen 35 und 59 Jahre alt. Bisher gibt es lediglich einen Coronafall, bei dem der Infizierte jünger als 15 Jahre ist.

Aus den Daten, die das Gesundheitsamt an das Land und das RKI meldet, geht auch hervor, wann bisher die meisten Menschen in TF an dem Virus erkrankt sind. In der Woche vom 16. bis 22. März begann die Krankheit bei 25 Personen – der bisherige Höchststand und gleichzeitig der Start der Eindämmungsverordnung. In der Woche nach Ostern waren es noch 18 Personen. Die Meldungen kommen allerdings verspätet, da zwischen der Ansteckung und den ersten Symptomen bis zu zwei Wochen vergehen können.

Verdopplungszeit liegt in TF bei 25 Tagen

Berechnungen zu der für Wissenschaftler wichtigen Reproduktionszahl gibt es für Teltow-Fläming nicht. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt. In Deutschland wurde er zeitweise auf 0,7 geschätzt und ist nun wieder auf 1,0 angestiegen.

Ein anderer wichtiger Indikator ist die Verdopplungszeit. In Teltow-Fläming dauerte es zuletzt 25 Tage, bis sich die Zahl der bestätigten Fälle verdoppelte. Dieser Wert ist ein wichtiger Hinweis darauf, wie wirksam die Maßnahmen zur Eindämmung sind. Im März lag die Verdopplungszeit in TF teilweise bei unter einer Woche.

Damit die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Teltow-Fläming eingehalten werden, führen Landkreis, Polizei und die Städte und Gemeinden fast täglich Kontrollen durch. Seit Anfang April gab es davon bereits rund 1000. Allein am vergangenen Wochenende führten fünf Teams des Landkreises 114 Kontrollen durch. Sie stellten sechs Verstöße fest. Gegen die Auflagen einer Quarantäne hat in Teltow-Fläming bisher aber niemand verstoßen, heißt es vom Landkreis.

Von Victoria Barnack