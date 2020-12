Wünsdorf

Wie die Stadtverwaltung Zossen mitteilt, ist die Kita „ Rappelkiste“ im Zossener Ortsteil Wünsdorf mit sofortiger Wirkung geschlossen. In der Kita ist in der vergangenen Woche eine Erzieherin Corona-positiv getestet worden. Nachdem bereits die Kita „Haus der kleinen Füße“ am 18. Dezember wegen eines positiv ausgefallenen Tests einer Erzieherin geschlossen werden musste, ist nun auch die Kita „ Rappelkiste“ in Wünsdorf zu. „Die Kitaleitung hatte schon ab Anfang der Woche dazu aufgefordert, die Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu halten“, sagt Linda Herrmann, Mutter und im Förderverein der Kita aktiv. Längst schon hatte die Kita-Leitung auch dafür gesorgt, dass überall Desinfektionsspender bereitstehen, im Haus besteht Maskenpflicht. „Trotzdem hat uns Mitte der Woche die Realität eingeholt“, bedauert Linda Herrmann. Zunächst sei sie „nicht erfreut“ gewesen, „dann habe ich mich gefragt, was ist mit den Kindern? Man weiß ja, dass ein Virusträger schon ansteckend ist, bevor es Anzeichen von Krankheit gibt.“ Bislang ist auch noch nicht bekannt, ob, wann und wie der Kitabetrieb Anfang Januar weitergeht. „Ich persönlich kann zwar im Home-Office arbeiten. Das funktioniert, wenn auch nicht gut. Viele andere können das gar nicht.“ Angesichts der hohen Infektionszahlen hat das Gesundheitsamt Teltow-Fläming dazu aufgerufen, sich an die bestehenden Regeln zu halten und zuhause zu bleiben. Der Landkreis hat angekündigt, Kontrollen zu verstärken: „Es geht nicht, dass wir die Menschen zur Vorsicht ermahnen, aber in manchen Einkaufsmärkten die Beschäftigten die Regeln so auslegen, dass ein wirksamer Schutz nicht gegeben ist.“

Von Udo Böhlefeld