Zossen

In Zossen ist beim Streit um Versammlungen unter 3-G-Bedingungen alles anders und immer neu: Nach etlichen geplatzten Sitzungen der Stadtverordneten von Zossen – ob bei der Dezember-Versammlung oder in Ausschuss-Beratungen – schien am Dienstagabend unter Leitung des Vorsitzenden Peter Hummer (Wir für Zossen) wieder eine normale Sitzung zu folgen.

Bürgermeisterin zieht alle Beschlussentwürfe zurück

Einträchtig wartete man online und im Saal des Kulturforums Geschwister-Scholl-Schule auf den stellvertretenden Vorsitzenden Carsten Preuß (Die Linke). Als es an den Beschluss zur Tagesordnung ging, zog die Hauptverwaltungsbeamte, Bürgermeisterin Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP), sämtliche Beschlussvorlagen aus dem Rathaus zurück.

Zu groß war ihr angesichts einer der höchsten Corona-Inzidenzen im Kreis und des nicht erklärten Impf- und Teststatus von Stadtverordneten der Fraktionen Wir für Zossen, Plan B und AfD die Gefahr, sich lange gemeinsam mit ihnen in einem Raum aufzuhalten und sich trotz Maske womöglich anzustecken. Bereits am Vortag zur Sozialausschuss-Sitzung hatte das zum Streit mit Ausschuss- und WfZ-Vorsitzender Janine Küchenmeister geführt. Die erklärte, bei der aktuellen Gesetzeslage sei niemand verpflichtet, über diese Dinge Auskunft zu geben. Daraufhin hatten Verwaltungsmitarbeiter ihre Unterlagen gepackt und mit der Rathauschefin den Beratungsraum im Bürgerhaus Wünsdorf verlassen.

Am Montagabend verlassen Bürgermeisterin und Verwaltungsangestellte die Sozialausschuss-Sitzung der Stadt Zossen; Grund ist der Streit um Corona-Regeln Quelle: Jutta Abromeit

Beschlüsse zur Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, womit Bild- und Ton-Übertragungen und -Aufzeichnungen möglich werden können, sowie ein neues Hygienekonzept für Veranstaltungen, Sitzungen und Versammlungen stehen erst auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung; die ist für Mittwoch- und Donnerstagabend angesetzt.

Am Dienstag im Hauptausschuss zog auch die Fraktion Linke/SPD einen Antrag zurück. So blieb allein die Beratung eines AfD-Antrags auf eine Befreiung von der Hundesteuer für Vierbeiner aus Tierheimen übrig. Sahin-Schwarzweller empfahl, dieses an sich gute Ansinnen erst mit einem beschlossenen Haushalt zu beraten, sonst riskiere man die Anfechtung der Kommunalaufsicht.

Leisten: Kommunalaufsicht moniert doch nicht 150 Euro

AfD-Mann Edgar Leisten befürwortete die umgehende Beratung, man habe mit dem Tierheim Kontakt aufgenommen und erfahren: Es handelt sich für 2019 um fünf Hunde und für 2020 um drei. „Das wären auch nach unserer neuen Satzung 150 Euro. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kommunalaufsicht wegen 150 Euro bei uns meldet.“ Es gehe um den Grundsatz, nicht um den geringen Betrag, so die Bürgermeisterin. Sie sagte jedoch zu zu prüfen, ob die Beratung auch vor dem Haushaltsbeschluss bereits möglich sei.

Der Ausschussvorsitzende Peter Hummer informierte die MAZ, dass die Kommunalaufsicht über den Sitzungsverlauf informiert sei.

Von Jutta Abromeit