Luckenwalde

Eine Coronakrise scheint es auf dem Grundstücksmarkt in Teltow-Fläming nicht wirklich zu geben. Die Pandemie-bedingte Delle vom Frühjahr sei längst aufgeholt, berichtet Anett Thätner, Leiterin des Kataster- und Vermessungsamtes im Landkreis. Mit 1010 notariell beglaubigten Kaufverträgen in den ersten sechs Monaten liegt der Wert sogar schon jetzt höher als im Vorjahr. 2019 hatten zu diesem Zeitpunkt erst 975 Grundstücke den Besitzer gewechselt.

Anett Thätner leitet das Kataster- und Vermessungsamt in TF. Quelle: Elinor Wenke

Anzeige

„Zuwächse gab es in allen wichtigen Bereichen“, sagt Anett Thätner. So wurden bereits zwölf Prozent mehr Bauland im Landkreis verkauft. Bei den bereits bebauten Grundstücken gab es sogar einen Zuwachs von 15 Prozent. Ein wenig zurückhaltender als im Vorjahr sind die Vertragszahlen beispielsweise noch beim Wohnungseigentum sowie bei land- und forstwirtschaftlichen Flächen in Teltow-Fläming.

Weitere MAZ+ Artikel

Orte mit Bahnhof und an Bundesstraßen sind beliebt

„Das Interesse geht weit über das Berliner Umland hinaus“, berichtet die Amtsleiterin. Zahlen aus den einzelnen Städten und Gemeinden kann sie noch nicht liefern. Doch dieser Trend ist seit Langem absehbar. Denn seit in Berlin- und Flughafennähe im Norden das Bauland knapp wird, steigt das Interesse an bebauten Grundstücken in ganz Teltow-Fläming – aber auch an Flächen, die weiter südlich im Landkreis liegen. Das hatte der Gutachterausschuss TF, den Thätner leitet, schon in den zurückliegenden Jahren bemerkt. Nun setzt sich der Trend unbeeindruckt von der Coronakrise fort. Beliebt seien vor allem Standorte, an denen die Infrastruktur gut ausgebaut ist, berichtet Thätner, beispielsweise entlang der Anhalter Bahn und den Bundesstraßen 101 und 96. Gerade kleine Orte mit einem Bahnhof profitieren. Denn hier gibt es für das Geld noch mehr Grundstücksfläche als im Norden.

Lesen Sie auch: So viel kosten Grundstücke in Teltow-Fläming

Auch an den stetig steigenden Grundstückspreisen in Teltow-Fläming hat die Pandemie bisher nichts ändern können. „Wir sehen durchweg Preiszuwächse“, sagt Anett Thätner. Wurden Ein- und Zweifamilienhäuser im vergangenen ersten halben Jahr beispielsweise noch für durchschnittlich 277.000 Euro verkauft, sind es nun bereits 42.000 Euro mehr. Für Doppelhaushälften und Reihenhäuser müssen die neuen Besitzer im Schnitt fast 50.000 Euro mehr als noch vor einem Jahr zahlen. Auch bei Mehrfamilien- und Geschäftshäusern gibt es ähnlich starke Preissteigerungen. Auch Grünland, Acker und Wald sind im ersten Halbjahr 2020 deutlich teurer geworden.

Einige Immobilien gingen für Millionen-Preise weg

Ob sich dieser Trend bis zum Jahresende fortsetzt, vermag die Amtsleiterin noch vorauszusagen. Es sei durchaus möglich, so Thätner, dass sich die durchschnittlichen Kaufpreise in den nächsten Monaten noch relativieren. Das ist vor allem von Spitzenpreisen einzelner Gebäude abhängig. Denn 2020 gab es beispielsweise bereits einige Hauskäufer, die mehrere Millionen Euro auf den Tisch legten. „Damit schnellen die Mittelwerte natürlich hoch“, so Thätner.

Von Victoria Barnack