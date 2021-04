Teltow-Fläming

Die dritte Coronawelle trifft in Teltow-Fläming andere Altersgruppen als die vorherigen Phasen der Pandemie. Das geht aus aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) hervor. Demnach sind nun mehr jüngere Menschen vom Coronavirus betroffen.

Frauen zwischen 15 und 34 Jahren öfter infiziert

Das RKI rechnet in einer speziellen Statistik für jeden Landkreis die Fälle je Altersgruppe auf 100.000 Einwohner hoch. So ist ausgeschlossen, dass die absoluten Zahlen täuschen. Bisher zählten die ältesten Einwohner in Teltow-Fläming statistisch die meisten Infektionen. Noch immer kommen Coronafälle am häufigsten bei Frauen von 80 Jahren und älter vor. Danach folgten bisher die Männer derselben Altersgruppe. Das hat sich in den vergangenen zwei Monaten geändert: Zu finden sind vor den 80-jährigen Männern nun Frauen zwischen 15 und 34 Jahren.

Ein Grund dafür könnte in den Seniorenheimen zu finden sein. Denn die Einwohner wurden seit Januar von mobilen Teams gegen das Coronavirus geimpft. Bereits in der vergangenen Woche berichtete die Kreisverwaltung, dass es in den Heimen aktuell zu weniger Todesfällen kommt, weil die Bewohner entweder geimpft oder durch eine überstandene Infektion immunisiert sind. Inzwischen machen die über 80-Jährigen noch 10,4 Prozent aller Coronafälle in Teltow-Fläming aus. Im Februar lag ihr Anteil bei mehr als zwölf Prozent.

In den jüngeren Altersgruppen sind in der gleichen Zeit etliche Coronafälle hinzu gekommen. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre beispielsweise machten in den ersten elf Monaten der Pandemie in Teltow-Fläming nur 4,5 Prozent aller Coronafälle aus. Binnen acht Wochen ist ihr Anteil auf 5,8 Prozent gestiegen. Auch in den Altersgruppen der 15- bis 34-Jährigen sowie der 35- bis 59-Jährigen sind jetzt mehr Infektionen zu verzeichnen als noch im Februar, als die zweite Coronawelle zu Ende ging.

Inzidenz jetzt bei 128,8

Neben jüngeren Infizierten ist die dritte Welle von den Virusmutationen geprägt. Sie machen inzwischen jede zweite Neuinfektion im Landkreis aus. Bisher wurde bei Infizierten aus Teltow-Fläming die britische Mutante mehr als 600 Mal nachgewiesen. Seit zwei Wochen kommt außerdem die südafrikanische Virusmutation in TF vor. Insgesamt haben sich bisher 6141 Einwohner mit dem Virus infiziert. 191 von ihnen sind verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 128,8.

Von Victoria Barnack