Coronavirus: Erster Todesfall in Teltow-Fläming

Teltow-Fläming

In Teltow-Fläming gab es am Dienstag einen ersten Todesfall in Verbindung mit dem neuartigen Coronavirus. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Demnach stammt die verstorbene Person aus Zossen.

Die Zahl der infizierten Menschen ist ebenfalls weiter angestiegen. Seit Dienstag sind 75 Fälle in TF offiziell bestätigt. Das sind vier mehr als am Vortag. Neue Fälle gab es unter anderem in Großbeeren und erstmals auch in Jüterbog.

Die Kapazitäten zur Behandlung von an Covid-19 erkrankten Menschen sind im Landkreis aber weiterhin gesichert. Dass mit dem Ernst-von-Bergmann-Krankenhaus in Potsdam das zweitgrößte Krankenhaus Brandenburgs geschlossen ist, merkt man in Luckenwalde nicht. „Wir können zum aktuellen Zeitpunkt keine Auswirkungen auf unser Klinikum feststellen“, erklärte der Sprecher der KMG Kliniken, Franz Christian Meier, auf MAZ-Nachfrage am Dienstag über die Lage im Luckenwalder Krankenhaus.

Schon vor mehreren Wochen hatte man sich in der Kreisstadt auf das Coronavirus vorbereitet. Im Krankenhaus gibt es mehrere Covid-19-Isolationsstationen. Eine davon befindet sich auf der Intensivstation. In diesen abgegrenzten Bereichen werden Menschen behandelt, die mit dem Virus infiziert sind, ohne andere Menschen anzustecken.

„Fünf Verdachtsfälle sind derzeit in Abklärung“, berichtet Meier am Dienstag. „So lange sind die betreffenden Patienten auf der Covid-Isolationsstation.“

Geriatrie arbeitet in zwei getrennten Schichten

Von Veränderungen im Krankenhausalltag bleibt aber auch das KMG Klinikum in der Kreisstadt nicht verschont. „Aufgrund der Coronakrise haben wir auf unserer geriatrischen Station das Zwei-Schicht-System eingeführt“, erklärt Meier, „um das Ansteckungsrisiko für Patienten und Mitarbeiter zu minimieren.“

So werden unter anderem die Kontakte zwischen den Mitarbeitern auf ein Minimum reduziert. Die Geriatrie würde auf diese Weise auch handlungsfähig bleiben, wenn eine Schicht durch infizierte Mitarbeiter ausfallen würde, erklärte der Sprecher. Finanzielle Nachteile entstehen den Mitarbeitern durch das neue Schichtmodell nicht, so Meier.

Von Victoria Barnack