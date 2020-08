Teltow-Fläming

Abstand, Hygiene, Alltagsmaske: Für die sogenannten AHA-Regeln appelliert Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) mit Blick auf die weiter steigenden Coronazahlen in Teltow-Fläming erneut. „Der umsichtige und rücksichtsvolle Umgang miteinander ist nach wie vor wichtig." erklärt Wehlan. „Bitte schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen und halten Sie unbedingt die AHA-Regeln ein. Das ist nicht nur das einzige probate Mittel, das wir derzeit gegen Corona in der Hand haben, sondern in den allermeisten Fällen auch ohne große persönliche Einschränkungen umsetzbar.“

Wieder Infektionen in einem Asylheim

Quasi wöchentlich müssen Wehlan und ihre Corona-Krisenstabsleiterin Silke Neuling diesen Appell wiederholen. Denn das Coronavirus ist aus dem Landkreis über den Sommer nicht verschwunden, wie es einige Menschen gehofft hatten. Im Gegenteil: In dieser Woche haben sich so viele Menschen mit dem Virus angesteckt wie zuletzt vor den Sommerferien. Insgesamt zwölf Neuinfektionen verzeichnete das Gesundheitsamt in den vergangenen sieben Tagen, davon drei am Freitag. Jede dritte Ansteckung davon passierte in einem Asylheim. Der Landkreis berichtet, in dieser Woche seien drei Infektionen im Großbeerener Flüchtlingsheim und eine weitere Ansteckung, die damit im Zusammenhang steckt, verzeichnet worden. Schon in der Woche zuvor gab es mehrere Coronafälle in einem Trebbiner Asylheim.

Derzeit 15 aktive Infektionen

Lokal einzugrenzen ist das Coronavirus im Landkreis derzeit aber nicht. In den vergangenen sieben Tagen gab es Infektionen nicht nur in Großbeeren, sondern auch in Blankenfelde-Mahlow, Luckenwalde und zuletzt auch in den Gemeinden Rangsdorf und Am Mellensee. Zudem sind einige Einwohner von Trebbin ebenfalls noch akut mit dem Virus infiziert. Insgesamt gibt es derzeit 15 aktive Infektionen im Landkreis. Das sind vier mehr als vor genau einer Woche. Damit ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen. Sie liegt in Teltow-Fläming nun bei 7,1. Vor einer Woche lag der Wert bei 5,9.

188 Infizierte sind bereits genesen

In der selben Zeit wurden dem Gesundheitsamt auch mehrere Genesungen gemeldet. Seit vergangener Woche Freitag waren es acht. Von den insgesamt 216 Infizierten im Landkreis sind inzwischen 188 wieder genesen. Es gibt derzeit 46 Verdachtsfälle. Das sind elf weniger als am Vortag. Die Zahl der Quarantänen ist hingegen gestiegen. Aktuell müssen 78 Menschen in TF in häuslicher Isolation bleiben, darunter 13 Reiserückkehrer.

Von Victoria Barnack