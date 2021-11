Luckenwalde

„Ich habe einen Erste-Hilfe-Lehrgang gemacht und wurde so Mitglied beim DRK“, erzählt Brigitte Domm aus Stülpe. 65 Jahre ist das her. Der Beitritt in die gemeinnützige Organisation war damals keine große Sache für sie. Inzwischen zählt Brigitte Domm zu den treuesten Mitgliedern des DRK-Kreisverbands Fläming-Spreewald. Sie ist eine von nur drei Personen, die am Sonnabend für ihre 65 Jahre währende Mitgliedschaft geehrt wurden.

Brigitte Domm kam am Sonnabend zum Herbstfest und nahm die Auszeichnung persönlich entgegen. Quelle: Victoria Barnack

Mit insgesamt knapp 100 Gästen feierte das DRK in Luckenwalde sein traditionelles Herbstfest. Fast die Hälfte von ihnen war aufgrund ihrer Treue eingeladen: 44 DRK-Mitglieder bekommen in diesem Jahr die Auszeichnung, weil sie runde oder halbrunde Jubiläen von 40 oder mehr Mitgliedsjahren feiern.

„6000 Mitglieder sind wir im Kreisverband noch“, berichtet dessen Präsident Dietmar Bacher. Und das sind immer weniger. „Der Mitgliederschwund ist fatal“, sagt Bacher. „Wir waren mal 9000.“ Die wenigstens von ihnen sind aktiv; die meisten nur stille Förderer – und doch leisten sie einen immens wichtigen Beitrag. Mit ihrem Obolus wie Bacher es nennt, finanzieren sie die Arbeit der aktiven Ehrenamtler. Die wiederum waren während der Pandemie so viel im Einsatz wie selten zuvor.

Kreispräsident Dietmar Bacher begrüßte knapp 100 DRK-Mitglieder beim Herbstfest. Quelle: Victoria Barnack

Auf aktive und fördernde Mitglieder ist Kreispräsident Bacher gleichermaßen stolz. „Wenn man sich die letzten fünf, sechs Jahre vor Augen führt, merkt man, dass das DRK unheimlich viel geleistet hat“, sagt er. Er meint die Flüchtlingskrise – das DRK betreibt unter anderem die Erstaufnahmestelle in Wünsdorf – und die Coronakrise – das DRK war eine der ersten Organisationen mit eigenen Teststellen in TF und LDS und gab Schulungen – aber auch die Hochwasserkatastrophe vor wenigen Monaten im Westen Deutschlands. „Überall war das Rote Kreuz zugegen und zugange“, sagt Bacher. Jedes einzelne Mitglied sei eine Stütze, damit die Zivilgesellschaft in Deutschland funktioniert, erklärt er.

So tiefgründig hat Brigitte Domm ihre Tätigkeit beim DRK selten betrachtet. „Ich war zu DDR-Zeiten in der Schule bei den Jungen Sanitätern“, erzählt sie. „Wir waren viel im Einsatz. Auch bei Wettkämpfen habe ich oft mitgemacht.“ Zu helfen, war für sie immer selbstverständlich.

Als treues DRK-Mitglied selbst Blutspenderin

Später unterstütze die Stülperin die öffentlichen Blutspenden. Das DRK stellt in vielen Orten in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald die eigenen Räume und zahlreiche Ehrenamtler zur Verfügung, ohne die die Termine wohl kaum stattfinden könnten. „Ich war natürlich oft ganz vorne dabei und bin mit gutem Beispiel vorangegangen“, sagt Brigitte Domm. Heute ist sie keine Blutspenderin mehr. In Deutschland liegt das Höchstalter dafür zwischen 68 und 73 Jahren.

Schluss war da mit dem ehrenamtlichen Engagement für Domm aber trotzdem nicht. „Ich habe lange Zeit selbst Urkunden geschrieben“, erzählt sie. Dass sie es nun war, die am Sonnabend eine Auszeichnung samt Ehrennadel und Blumen erhielt, freute sie umso mehr.

DRK feiert Herbstfest 2021 mit 2G-Regel im Luckenwalder Biotechnologiepark

Zum ersten Mal gab es die Ehrungen im Luckenwalder Biotechnologiepark. Der große Saal im Kreishaus hätte die nötigen Abstände nicht zugelassen und den Kreis der Eingeladenen damit noch einmal verkleinert. „Ich bin froh, dass wir nach dem Ausfall 2020 wieder ein Herbstfest feiern können“, sagt Kreispräsident Bacher. Das DRK ging bei dieser Veranstaltung wie so oft in der Coronakrise mit bestem Beispiel voran: „Alle, die hier sind, sind entweder geimpft oder genesen“, erklärt Bacher. „Es gilt 2G, weil wir alles dafür tun wollen, dass Corona nicht wieder ausbricht.“

Er nutzte das Fest für einen Appell an alle DRK-Mitglieder: „Werben Sie fürs Impfen“, sagt Dietmar Bacher. „Lassen Sie sich nicht von Verschwörungstheorien beeinflussen. Denn was wir sicher wissen, ist: Impfen hilft.“

Von Victoria Barnack