Luckenwalde

Ob sich über den bekannten Fall hinaus Jugendliche an der Dabendorfer Gesamtschule mit dem Sars-Cov2-Virus angesteckt haben, stand auch am Freitag noch nicht fest. Die Ergebnisse lägen noch nicht vor, teilte der Landkreis am Nachmittag mit. Das dortige Infektionsgeschehen zog nun allerdings auch Untersuchungen im Oberstufenzentrum Teltow-Fläming nach sich: Ein junger Erwachsener, der das OSZ besucht und engen Kontakt zu der infizierten Person aus der Gesamtschule Dabendorf hatte, wurde ebenfalls positiv getestet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Eine Abstrichaktion im OSZ ist vorerst nicht geplant, da die betreffende Person schon mehrere Tage nicht mehr in der Einrichtung war, hieß es vom Gesundheitsamt.

Aktuell 54 Coronafälle

Aktuell sind 54 Corona-Verdachtsfälle in Teltow-Fläming zu verzeichnen, 127 Personen stehen unter Quarantäne, unter ihnen 16 Reiserückkehrer*innen. 249 Menschen im Landkreis gelten als genesen, die Zahl der Todesfälle ist mit 13 konstant geblieben. Die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner beträgt im Kreis aktuell 10,6.

Anzeige

Angesichts steigender Infektionszahlen liege der Fokus des Gesundheitsamtes aktuell auf der Kontrolle der Einhaltung von Quarantänebestimmungen, so der Kreis. Das sei eine große personelle Herausforderung – derzeit befinden sich 127 Personen im Landkreis in häuslicher Absonderung (Stand: 2. Oktober).

Von MAZonline