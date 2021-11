Zossen

Fast ist es wie ein Feiertag, für die Dabendorfer Närrinen und Narren wie für viele andere in den Karnevalshochburgen ist es einer: Am Donnerstag dieser Woche ziehen die DKC-Narren wie in jedem Jahr zum Rathaus, um dort gemeinsam mit anderen Karnevalsvereinen Zossens und der Umgebung den Rathausschlüssel einzufordern.

Wie in jedem Jahr? „Im letzten Jahr musste leider alles ausfallen“, bedauert Präsident Andreas Böcker, seit 2017 in seinem Amt. Um so engagierter ist die Vereinsspitze dabei, den diesjährigen Karneval vorzubereiten. Denn bei der Feier der 50. Karnevalssession soll möglichst nichts daneben gehen.

Traditionell am Rathaus Zossen

Entsprechend vorsichtig ist der Vorstand des DKC deshalb auch noch, wenn es um die „Sitzungstermine“ zur Hochzeit des Karnevals im Januar/Februar des nächsten Jahres geht. „Wir warten erst einmal die Entwicklung ab“, sagt Böcker. Zum Karnevalsauftakt aber soll es am und im Rathaus traditionell zugehen: „Wie in sonst jedem Jahr werden die beiden höchsten Repräsentanten unseres Vereins im Rathaus karnevalistisch getraut und auf den Bund der närrischen Ehe eingeschworen.“

Die Prinzenhochzeit ist nicht nur der erste närrische Höhepunkt am 11.11., sie ist auch Voraussetzung für die weitere närrische Karriere. „Denn heutzutage kann nur Mitglied im Elferrat werden, wer vorher eine Prinzenschaft durchgemacht hat“, beschreibt Gert Geese, Stellvertreter Böckers, die Voraussetzung, um Mitglied im ranghöchsten Gremium des Dabendorfer Karnevals zu werden.

Andreas Böcker (l.) und Gert Geese. Quelle: Udo Böhlefeld

Anfänge des Dabendorfer Karnevals

Das war nicht immer so, Gert Geese selbst ist, wie einige andere, wegen seines Engagements vor allem in seinem Fach in den Elferrat berufen worden. „Ich hatte ganz früher mal das ein oder andere an Technik für die Veranstaltungen selbst gebaut, bevor wir als Verein uns professionelle Veranstaltungstechnik finanziell leisten konnten“, sagt der Elektronik-Fachmann.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seine Anfänge hat der Dabendorfer Karneval im Jahr 1971. An Silvester haben Harry Mellin, Dieter Daske und Horst Tucholski den DKC aus der Taufe gehoben. Siegfried Wassermann wurde erster Präsident des Clubs. Der ließ es sich denn auch nicht nehmen, den Dabendorfer Karneval zu einer dauerhaften Einrichtung zu machen. „Bald nach unserer Gründung wurde der Rentnerkarneval ins Leben gerufen. Auch für die Kinder der Umgebung organisierte er den Kinderkarneval mit einem eigenen Kinderelferrat“, erinnert sich Geese. „So kam es auch, dass wir einige Karnevalsveranstaltungen im Pflegeheim in Saalow ausgerichtet haben. Die Bewohnerinnen und Bewohner dort hat das über alle Maßen gefreut.“

Dabendorf: Tanz, Gesang und Büttenreden kommen aus den eigenen Reihen

„Die Narren sind los und schreien Helau, beim DKC in rot-weiß-blau.“ Das Motto, mit dem der DKC seinen Karneval begeht, ist in Dabendorf vermutlich in jedem Haus bekannt. Und so machen viele Zossener auch im Verein mit. Knapp 240 Mitglieder hat der Verein, viele von ihnen engagieren sich mehrfach für die närrische Jahreszeit. Denn Tanz, Gesang und Büttenreden, das Programm hinter den Saalveranstaltungen, kommt aus den eigenen Reihen.

50 Jahre Dabendorfer Karneval, eine Wand voller Erinnerungen und Urkunden. Quelle: Udo Böhlefeld

In der Kantine des Zossener Funkwerks, einer Grundschul-Turnhalle und inzwischen auch in der neuen Mehrzweckhalle und dem Kulturforum an der Gesamtschule trainieren und probieren sich die aktiven Mitglieder des DKC das ganze Jahr über aus. Die hoffen natürlich nun alle, dass es in dieser närrischen Session Gelegenheiten gibt, die einstudierten Programme auch aufzuführen.

Theoretisch gäbe es Gelegenheiten reichlich. So hat sich neben dem Rentner- und dem Kinderkarneval längst auch ein Weiberkarneval einen festen Platz in der Dabendorfer Karnevalskultur gesichert. Mit einem eigenen, rein weiblichen Elferrat.

Von Udo Böhlefeld