Dabendorf

Als der Eigentümer am Mittwochabend sein Wohnhaus in Dabendorf betrat, hörte er Geräusche. Die unbekannten Täter flüchteten in ein angrenzendes Waldgebiet. Sie hatten Schmuck und Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kriminellen konnten bei der sofortigen Fahndung im Umfeld aber nicht gefasst werden. Kriminalbeamte sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen zu einem Einbruchsdiebstahl auf.

Von MAZonline