Emely Klauck ist acht Jahre alt und schon eine kleine Künstlerin. Jetzt gewann sie mit ihrer Collage beim Europäischen Malwettbewerb zum Thema „Mein Freund der Roboter“ sogar die bundesdeutsche Gesamtwertung ihrer Kategorie. Juliane Lehmann ist Klassenlehrerin der Zweitklässler an der Grundschule Dabendorf und die Kunsterzieherin der jungen Schüler.

Sie freut sich über den Brandenburger Gruppensieg ihrer Kinder und sagt über die Bundessiegerin: „Emely hat eine Begabung, das merkt man an ihrem Gespür für Farben und Formen und an ihrem Bildaufbau. Das ist für ein Kind ihres Alters wirklich bemerkenswert.“ Dass ihre Collage nun als eine der besten Arbeiten deutschlandweit ausgezeichnet wurde, findet sie „einfach überwältigend“.

Bundessiegerin Emely Klauck mit ihrer Roboter-Collage vor dem Eingang der Grundschule Dabendorf. Quelle: privat

Zum ersten Mal beteiligte sich Juliane Lehmann mit ihrer 2. Klasse an diesem Europa-Wettbewerb, einem der ältesten kontinentalen Schülerwettbewerbe überhaupt. Er begleitet die europäische Integration seit 68 Jahren. Auf der Internetseite heißt es dazu: „Europa macht Spaß! Wir fördern Kreativität und Europa-Kompetenz von jährlich über 70.000 Schülerinnen und Schülern – ab der ersten Klasse bis in die Berufsschulen.“ Im Corona-Schuljahr 2020/21 erfanden Grundschüler originelle Hausaufgaben-, Tröst- oder Corona-Saugroboter, die ihnen den Alltag erleichtern. Die Älteren setzten sich (selbst-)kritisch mit der Abhängigkeit von sozialen Medien und Likes auseinander.

Die Anregung, an diesem Wettbewerb überhaupt teilzunehmen, hatte die 38 Jahre alte Lehrerin von einer Kollegin in Potsdam bekommen. „Als ich davon hörte, haben wir es einfach versucht“, erzählt sie. Der Versuch endete damit, dass die Landesjury Brandenburg der 2. Klasse in Dabendorf einen Klassenpreis verlieh und fünf Landespreisträger ernannte, darunter die Collagen von Marek Jentsch, Arvid Großhans und Max Büttner.

So gestaltete Max Büttner seinen Roboter. Quelle: privat

Die 200 Euro „Siegprämie“ für die Klassenkasse und die Urkunden für alle kleinen Künstler gab es am Freitag. „Normalerweise werden die Preisträger in den Landtag eingeladen. Doch das musste wegen der Corona-Beschränkungen ausfallen“, sagt die in Genshagen wohnende Lehrerin.

Eltern per Videokonferenz informiert

Dass die Arbeiten ihrer Kinder erfolgreich waren, als Landespreisträger der Bundesjury vorgestellt wurden und auch dort beeindruckten, erzählte Juliane Lehmann den Kindern und Eltern am Donnerstag in einer Videokonferenz. Und der MAZ berichtet sie, wie die Roboter-Collagen zustande kamen: „Zuerst hat sich jeder überlegt, wie sein Roboter aussehen soll.“ Dazu nahmen die Kinder nicht nur Pinsel und Farbe. „Weil ein Roboter etwas Technisches ist, haben wir Teile der Collagen mit Alufolie gestaltet“, so die Kunstlehrerin.

Für die Gestaltung des Bodens arbeiteten die Kinder in Frottage-Technik: Sie drückten Papier auf Schrauben oder Unterlegscheiben und rieben die Oberflächenstruktur mit einem Stift, so dass sie verschiedene Effekte erzielten. Juliane Lehmann hat eine Vermutung, warum gerade Emelys Roboter-Werk gewonnen hat: „Ihr Bild war das einzige, das einen weiblichen Roboter darstellte, einen in Kleid und mit Wimpern.“

Bundessiegerin Emely erzählte der MAZ nach der Ehrung: „Kunst ist mein Lieblingsfach.“ Dass verwundert angesichts dieses Erfolgs kaum. Dass es aber dazu kam, hat mit einem Regenbogen zu tun, sagt sie: „Als ich mal einen gesehen hatte, da wusste ich, dass ich bunte Bilder mag.“

Von Jutta Abromeit