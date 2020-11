Dabendorf

Auf Initiative des Ortsbeirates und mit maßgeblicher Beteiligung des Dabendorfers Detlef Polley ist von der Stadt Zossen ein besonderer Gedenkstein im Umfeld des Dabendorfer Bahnhofes aufgestellt worden. Er erinnert an den ersten, etwa 3000 Quadratmeter großen Gemeindefriedhof des Ortes, der sich von 1751 bis 1945 in unmittelbarer Nähe des heutigen Bahnhofes befand. Dort fanden einst zirka 1000 Dabendorfer Einwohner ihre letzte Ruhestätte. Die feierliche Einweihung des Gedenksteins war ursprünglich für den 14. November geplant, wurde aber kurzfristig wegen der verschärften Anti-Corona-Maßnahmen ins Frühjahr 2021 verschoben.

Ungeachtet dessen sorgt der von der Firma Haase und Pollack unentgeltlich zur Verfügung gestellte rote, von Kopfsteinplaster umrandete Findling schon jetzt für Aufmerksamkeit. Die Mitglieder des Ortsbeirates Zossen hatten sich bei einem Vor-Ort-Termin für diesen Standort entschieden. Die Bronzeplatte wurde von der Firma Karin Knurbien aus Baruth gefertigt und angebracht.

Sterberegister beginnen 1647

Die Ortschaften um Zossen hatten vor dem 17. Jahrhundert keine eigenen Friedhöfe. Die Bewohner von zehn umliegenden Dörfern mussten ihre Toten auf dem Kiezfriedhof in Zossen beerdigen, wie es in einem Artikel von Detlef Polley im Heimatjahrbuch Teltow-Fläming von 2018 heißt. Selbst die Töpchiner, die wie die Dabendorfer zur Pfarrei Zossen gehörten, transportierten und bestatteten ihre Toten in Zossen. Wann die ersten Verstorbenen in unmittelbarer Nähe des Dorfes beerdigt wurden, ist nicht bekannt, erhaltene Sterberegister beginnen im Jahr 1647 und führen auf, dass in Dabendorf die erste Bestattung erfolgte. Der erste Friedhof soll hinter dem alten Schulgebäude gelegen haben.

Der Friedhof am Dabendorfer Bahnhof hatte keine Trauer- oder Leichenhalle. Im 18. und 19. Jahrhundert war es noch üblich, Verstorbene in der Wohnung aufzubahren. Während des Zweiten Weltkrieges wurden zudem die gusseisernen Grabkreuze entfernt und als kriegswichtiges Material eingeschmolzen. Die letzten Bestattungen auf dem Friedhof sollen im Jahr 1942 stattgefunden haben, Mitte 1945 soll es noch eine Notbestattung gegeben haben. Ende der 1950er Jahre entstand auf dem Gelände eine kleine Parkanlage mit Bänken und Grünpflanzen, historische Grabsteine wurden in den Park integriert. In den 1960er Jahren wurde der Friedhof eingeebnet und diagonal mit einer Asphaltstraße überzogen.

