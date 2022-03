Dabendorf

Höchst gefährlich findet Unternehmer Andreas Wendorf eine Kreuzung auf dem Weg ins Gewerbegebiet an der Märkischen Straße in Dabendorf. Er wohnt in Rangsdorf und hat des öfteren dort an der Märkischen Straße zu tun. Schon ein paar Mal haben Kraftfahrer nur dank ihrer schnellen Reaktion einen Zusammenstoß ihrer Autos verhindern können, erzählt er.

Er hat sich die Beschilderung an der Kreuzung Märkische Straße/Alte Trebbiner Straße genau angesehen und erklärt, wo in seinen Augen das Problem liegt: Kommt jemand aus Glienick und fährt geradeaus in die Alte Trebbiner Straße, kommt ein Hauptstraßenschild, darunter weist ein Zusatzschild die nach links abbiegende Straße als Hauptstraße aus.

Schild „abbiegende Hauptstraße“ fehlt in Dabendorf

Für diejenigen, die aus dem Gewerbegebiet kommen, gibt es vor dieser Kreuzung nur ein Hauptstraßenschild, ohne jeden Zusatz. Damit, so Andreas Wendorf, „habe ich auf der Märkischen Straße kommend beim Geradeaus-Fahren laut Verkehrsschild Vorfahrt. Leider haben die von rechts aus der Alten Trebbiner Straße Kommenden das aber auch!“ Für ihn steht fest: „Es fehlt in der Märkischen Straße das kleine Schild mit dem Bogen nach rechts.“

Unternehmer erstattet Anzeige bei der Polizei

In einer Mail an die MAZ schreibt der Unternehmer auch: „Seit dem 16. Dezember 2021 ist dieses Problem dem Amt Zossen bekannt.“ Doch bei einem Telefonat am 1. Februar habe nach Auskunft des Ordnungsamtes kein Fehler in der Beschilderung festgestellt werden können, so Wendorf.

Und jüngst existierte „diese falsche Ausschilderung noch immer“. Deshalb habe er Anzeige bei der Polizei erstattet, sagt er am Telefon. Es gehe ihm nicht um Schuld-Zuweisungen, er würde sich nur sehr freuen, „wenn diese Kreuzung schon bald wieder sicher wäre“.

Die MAZ-Redaktion findet die Verkehrssituation an der Kreuzung im Stadtteil Dabendorf genau wie von Andreas Wendorf beschrieben vor. Auf Nachfrage in der Stadtverwaltung Zossen kommt von Pressesprecher Michael Roch diese Antwort: „Das Problem ist den Mitarbeitern im Ordnungsamt tatsächlich bekannt. Hier ist offenbar ein Schild geklaut worden.“

Das entsprechende Zusatzschild sei bestellt. Sobald es da ist, werde es angebracht, so Roch.

Von Jutta Abromeit