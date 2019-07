Dabendorf

Auf der Brandenburger Straße in Dabendorf ist am Donnerstag gegen 16 Uhr ein neunjähriges Mädchen bei einem Unfall verletzt worden. Sie fuhr gemeinsam mit zwei anderen Kindern mit Fahrrädern auf dieser Straße. Ein 54-Jähriger Autofahrer setzte zum Überholen der Kinder an, als die Neunjährige plötzlich und ohne Ankündigung nach links lenkte, um in einen Feldweg zu fahren. Der Autofahrer konnte nicht mehr reagieren, das Mädchen stieß sie gegen das Auto und stürzte. Sie wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Von MAZonline