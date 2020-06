Dabendorf

In der ersten Nachthälfte von Dienstag zu Mittwoch kam es in der Berliner Chaussee in Dabendorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Volkswagen und einem Reh. Das Tier rappelte sich nach der Kollision wieder auf und lief in den Wald. Am Fahrzeug, welches fahrbereit blieb, entstand ein Sachschaden, welcher auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird.

Von MAZonline