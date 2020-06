Dabendorf

Die Eingangstür einer Baustelle an der Straße Zum Königsgraben in Dabendorf wurde am Wochenende von Unbekannten aufgehebelt. Auf diese Weise verschafften sich die Täter Zutritt. Aus dem Gebäude auf dem Grundstück entwendeten die Diebe diverse Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Vor Ort wurden die Spuren des Einbruchs gesichert.

Anzeige

Von MAZonline