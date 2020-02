Dabendorf

Ein Pkw Volkswagen kollidierte in der Nacht zwischen Mittwoch und Donnerstag in Dabendorf mit einem Reh. Der Fahrer versuchte mit einer Vollbremsung den Unfall erfolglos zu verhindern. Das Tier wurde schwer verletzt und verendete vor Ort im Straßengraben. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro, der Pkw blieb aber fahrbereit. Die Polizei informierte die Untere Jagdbehörde, die den Tierkadaver beseitigen ließ.

Von MAZonline