Dahlewitz

Am Wochenende hebelten Unbekannte ein Fenster in einer gewerblichen Einrichtung in Dahlewitz auf und entwendeten Bargeld in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Kriminaltechniker der Polizei haben die Spuren der Diebe gesichert. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf.

Von MAZonline