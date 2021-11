Dahlewitz

Wer am Samstagvormittag am Dahlewitzer Feuerwehrhaus vorbeikommt, kann auf dem großen, gepflasterten Vorplatz enthusiastische Mädchen und Jungen in blauen Uniformen sehen, die versuchen, blitzschnell Schläuche zu verbinden, am Hydranten anzuschließen und - Wasser marsch! - mit der Spritze ein aufgestelltes Ziel zu erreichen. Man liest auf den Gesichtern Spaß, aber auch Ernsthaftigkeit und Eifer bei der Beschäftigung ab. Zweiwöchentlich kommen in Dahlewitz die Nachwuchs-Löschkrümel zum Üben zusammen, die hier „Minis“ und „Maxis“ heißen und in Gruppen von sechs bis zehn und bis 18 Jahre aufgeteilt sind.

Feuerwehrhaus in Dahlewitz wurde an neue Anforderungen angepasst

Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Dahlewitz, einer von sechs Ortswehren der Großgemeinde Blankenfelde-Mahlow, sieht seit kurzem so richtig repräsentativ aus: Nach der Wende erst entstanden, wurde nun im Zuge des Baus der neuen Rettungswache des Landkreises unmittelbar neben der Feuerwehr auch die Bausubstanz des Feuerwehrhauses „angefasst“, um den aktuellen Herausforderungen zu genügen. Alles wirkt großzügig, modern und luftig. Nun bilden die beiden Einrichtungen optisch eine Einheit, die durch einen lichten Seminarraum verbunden sind.

Die Giebelfront des 1997/98 durch die damals selbstständige Gemeinde Dahlewitz und mit Spenderhilfe erbauten Feuerwehrhauses. Quelle: A.v.Fournier

So können die Kameraden Unterweisungen wie zum Beispiel die „Truppmannausbildung“ hier mit genügend Platz und ordentlicher technischer Ausstattung organisieren. Vom dominierenden Kreisverkehr an der Bundesstraße 96 kommend, ist der langgestreckte, winkelförmige Gebäudekomplex unübersehbar: Entlang der Dorfstraße, der alten B 96 a, liegen Seminarraum und Rettungswache. Geht man die Thälmannstraße in Richtung Blankenfelde entlang, sieht man die markante Giebelfront des Feuerwehrhauses mit den hohen roten Toren.

An den Seiten wurde angebaut. Weil Dahlewitz so nahe an der viel befahrenen Bundesstraße liegt, sind die Kameraden um Ortswehrführer Helmar Lippitz für die B 96 bis zur Autobahnauffahrt zuständig, wo die Rangsdorfer Kollegen übernehmen. Bis 2004, als Dahlewitz zum Amt Rangsdorf gehörte, war die Autobahn auch ihr Bereich und bei Gefahrenlagen oder wenn in der Nähe kein entsprechendes Fahrzeuge einsatzbereit wäre, würden natürlich auch heute die Dahlewitzer Kameraden von der Regionalleitstelle Brandenburg auf die Autobahn geordert.

Knutfest ist Einsatztag für die Kameraden und Kameradinnen. Quelle: A.v.FournierA.v.Fournier

Ebenso, wenn es um Waldbrände geht. Das Dahlewitzer Tanklöschfahrzeug „TLF 20/40“ ist ein „Staffelfahrzeug“ mit sechs Kameraden Besatzung, das zur „Waldbrandeinheit Nord“ gehört und deshalb beispielsweise auch bei den verheerenden Bränden auf dem einstigen Truppenübungsplatz Altes Lager zum Einsatz kam. Ortswehrführer Lippitz ist froh, dass der Regen des Sommers 2021 solche Einsätze für seine Leute verhinderte. Erstes Augenmerk der Feuerwehr gilt ihrem Ortsteil sowie dem sich zurzeit deutlich vergrößernden Gewerbegebiet unmittelbar gegenüber der Wehr. Bei der FFW Dahlewitz gibt es einen Stamm aktiver Kameraden, deren Zahl in Corona-Zeiten ein wenig schwankt. Auf 10 bis 15 Leute kann die Wehrleitung jedoch immer zählen.

Kein Walpurgis-Feuer oder Knutfest wegen Corona und mangelndem Platz

Ein Problem der Randgebiete besteht darin, dass viele Kameraden außerhalb arbeiten. Es gibt eine kleine Altersabteilung, die aus zwei Kameraden besteht. Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die sich unter dem Dach der FFW engagieren und ausbilden lassen, schwankt naturgemäß ebenfalls. Gerade wurden zwei neue Mitglieder gewonnen, was nicht nur Tobias Dietrich, den Leiter, sehr freut. In der Gemeinde wird die Feuerwehr momentan eher weniger wahrgenommen, wenn sie nicht gerade zum Einsatz ausrückt. Die unter ihrer Ägide organisierten Walpurgis-Feuer und Knut-Feste laufen nicht. 2020 sind sie durch Corona abgesagt worden. Nun hat der Gutshof an der Dorfstraße einen neuen Eigentümer und das Walpurgisfeuer kann dort nicht mehr stattfinden.

Das Knutfest feierten Feuerwehrleute und Besucher jährlich an der Stelle der neu erbauten Rettungswache. Quelle: A.v.FournierA.v.Fournier

Und die Verbrennung der Weihnachtsbäume zum Knutfest geschah neben dem Feuerwehrhaus an der Stelle, wo jetzt die Rettungswache steht. Während der Bauarbeiten war man mit den abgeschmückten Tannen ins Gewerbegebiet ausgewichen. Doch auch auf dieser ehemals freien Stelle steht nun ein Gebäude. Die Kameraden suchen nach neuen Plätzen, sind bisher aber noch nicht fündig geworden. Die FFW hat einen Förderverein, der die Aktivitäten der Kameraden seit Jahren zuverlässig unterstützt.

Von Andrea von Fournier