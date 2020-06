Dahlewitz

In der Straße An der Dahlewitzer Heide wurde in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ein Fenster einer Lagerhalle eingeschlagen. Aus der Lagerhalle entwendeten die unbekannten Diebe diverse Sportartikel. Der verursachte Diebstahlsschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Vor Ort konnte die Kriminalpolizei Spuren der Täter sichern.

Von MAZonline