Am Mittwochmorgen stürzte eine 49-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem 18-jährigen, entgegenkommenden Radfahrer. Dabei verletzte sich die Frau leicht und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sie soll den Radweg in entgegengesetzter Richtung befahren haben.