Dahmeland-Fläming

In den kommenden Tagen wird es beim öffentlichen Bahn und Zugverkehr wegen Bauarbeiten zu Behinderungen im Fahrplan kommen.

S-Bahn S 46

Im S-Bahnverkehr ändern sich die Fahrtzeiten der S 46 in der Nacht von Montag zu Dienstag von 22 Uhr bis 1.30 Uhr zwischen Hermannstraße und Innsbrucker Platz. Hier fährt die S 46 2 bis 3 Minuten früher. In der Nacht vom Dienstag zu Mittwoch zwischen 22 Uhr und 1.30 Uhr fährt die S 46 circa 2 Minuten später von Südkreuz bis Baumschulenweg ab. Auch von Mittwoch zu Donnerstag und von Donnerstag zu Freitag fährt die S 46 von 22 Uhr bis circa 1.30 Uhr 2 Minuten später zwischen Südkreuz und Baumschulenweg.

S-Bahn S 45

Die S 45 fällt aus in der Nacht von Montag zu Dienstag zwischen 22 Uhr und 1.30 Uhr von Hermannstraße bis Südkreuz. Fahrgäste können die S 41 und S 42 nutzen. Außerdem fährt die Linie zwischen Hermannstraße und Neukölln 3 Minuten früher. Zwischen Tempelhof und Südkreuz fällt die S 45 auch von Dienstag zu Mittwoch zwischen 22 Uhr und 1.30 Uhr aus. Fahrgäste können für die Weiterfahrt in die S 41 und S 42 umsteigen.

Regionalexpress RE 2

Im Regionalverkehr ist die RE 7 betroffen. In der Nacht von Montag zu Dienstag entfallen die Fahrten zwischen 21 Uhr und 4.45 Uhr zwischen Südkreuz und Wünsdorf/ Baruth sowie zwischen Schönefeld Flughafen und Wünsdorf/ Baruth. In der Nacht von Donnerstag bis Freitag zwischen 23 Uhr und 4.45 Uhr gibt es außerdem Schienenersatzverkehr zwischen Schönefeld Flughafen und Wünsdorf.

Regionalexpress RE 5

Die RE 5 fällt in der Nacht von Montag zu Dienstag von 21 bis 4.45 Uhr zwischen Berlin Südkreuz und Wünsdorf/ Baruth aus . Ebenso entfallen zur selben Zeit die Fahrten zwischen Schönefeld Flughafen und Wünsdorf/ Baruth. Außerdem fährt die Zuglinie am Donnerstag und am Freitag in der Zeit zwischen 22.15 Uhr bis 23.45 Uhr von Wünsdorf bis Berlin Südkreuz und von Wünsdorf bis Blankenfelde bis zu 18 Minuten früher ab.

Regionalbahn RB 22

Auch im Fahrplan der RB 22 ändert sich in der nächsten Woche einiges. So gibt es in der Nacht von Montag zu Dienstag von 20.15 bis 5.45 Uhr Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Ludwigsfelde-Struveshof und dem Bahnhof Königs Wusterhausen. Außerdem kommt die RB 22 im Bahnhof Königs Wusterhausen 39 Minuten später an und fährt 32 Minuten früher ab. Der Schienenersatzverkehr von Königs Wusterhausen bis Ludwigsfelde-Struveshof kommt 36 Minuten später bei der Endstation Ludwigsfelde an.

Von MAZonline