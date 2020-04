Dahmeland-Fläming

In der Region wird auf den Gleisen der S-Bahn und des Regionalverkehrs in den nächsten Tagen wieder gebaut. Dadurch kommt es zu einigen Veränderungen und Behinderungen in den Fahrplänen. Zudem fallen einige Linien aus.

Vom Dienstag ab 4 Uhr durchgehend bis nächsten Freitag um 22 Uhr fährt die S-Bahnlinie S 2 nur noch im 20-Minutentakt. Zudem fährt die Linie von Mahlow bis Buckower Chaussee 1 Minute früher und von Schichauweg bis Blankenfelde 10 Minuten später ab. Außerdem fahren die Züge nach Buch im Priesterweg von einem anderen Gleis, nämlich von Gleis 1, ab.

Die S 45 zwischen Flughafen Schönefeld und Südkreuz hat ihre Fahrten bis auf weiteres eingestellt. Des weiteren fährt die S 46 in der Nacht von Montag zu Dienstag zwischen circa 22 Uhr und 1.30 Uhr von Südkreuz bis Baumschulenweg 2 Minuten später ab.

Auch die Züge der S-Bahnlinie S 85 fallen seit dem 21. März bis auf weiteres aus.

Die S 25 ist betroffen von Montag ab circa 4 Uhr durchgehend bis nächsten Freitag um 1.30 Uhr. Die Züge fahren von Teltow Stadt bis Alt-Reinickendorf 10 Minuten früher. In der selben Zeit fahren die Züge der S 26 von Teltow Stadt bis Waidmannslust ebenfalls ungefähr 10 bis 11 Minuten früher.

Im Regionalverkehr fahren die Züge des RE 7 bis Samstag in verschiedenen Abschnitten von Medewitz (Mark) bis Wünsdorf-Waldstadt bis zu 17 Minuten später. Außerdem fällt der Zug jeweils von 6.30 Uhr bis 7.45 Uhr bis Freitag zwischen Berlin Schönefeld Flughafen bis Wünsdorf-Waldstadt aus.

Die Züge des RE 14 fallen ebenfalls zwischen Berlin Zoologischer Garten/ Berlin Friedrichstraße und Schönefeld Flughafen aus. Als Ersatz können die S-Bahnen benutzt werden.

Von MAZonline