Dahmeland-Fläming

Diverse Baustellen stehen in den kommenenden Tagen auf den Bahnstrecken in Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming und den angrenzenden Berliner Bezirken an.

S-Bahnen S 46, S 8, S 9

Von Freitag, 9. August, 22 Uhr, bis Montag, 19. August, 1.30 Uhr, ist der S-Bahn-Verkehr zwischen Baumschulenweg und Treptower Park wegen Gleiserneuerungen unterbrochen. Deswegen fährt die S 46 zwischen Baumschulenweg und Schöneweide etwa zwei Minuten früher als fahrplanmäßig vorgesehen. Die S 9 entfällt, stattdessen verkehren zusätzliche Züge der S 45 zwischen Schönefeld und Schöneweide, abends und am Wochenende fahren die Züge bis Tempelhof. Auch die S 8 entfällt bis Treptower Park, stattdessen fahren zusätzliche Züge der S 46 zwischen Zeuthen oder Grünau und Hermannstraße.

Regionalexpress RE 2

Der RE 2 wird zwischen Freitag, 9. August, 23.55 Uhr und Montag, 12. August, 1 Uhr, in Berlin umgeleitet und hält nicht an den Stadtbahn-Bahnhöfen zwischen Ostkreuz und Zoo. Stattdessen werden die Bahnhöfe Lichtenberg, Gesundbrunnen und Jungfernheide angefahren.

Regionalexpress RE 7

Beim RE 7 enden und beginnen die Züge von und nach Wünsdorf-Waldstadt am Samstag, 10. und Sonntag, 11. August in Berlin-Lichtenberg. Zudem werden sie von Sonntag, 11. August, 17.45 bis Montag, 12. August, 4.30 Uhr, zwischen Schönefeld und Wannsee umgeleitet, alle Zwischenhalte entfallen. Weiterhin entfallen die Züge in der Nacht vom 12. zum 13. August von 23.45 bis 4 Uhr und am 17. August von 1.15 bis 3 Uhr zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße.

Regionalbahn RB 14

Auch die RB 14 wird in den Nächten 9./10. bis 11./12. August jeweils von 22 bis 6 Uhr umgeleitet und hält nicht an den Bahnhöfen zwischen Schönefeld und Spandau. Am 10. und 11. August fallen die RB-14-Züge jeweils von 5.30 bis 23.15 Uhr zwischen Schönefeld und Ostkreuz ganz aus. Grund sind jeweils Kabelarbeiten, Arbeiten an der Oberleitung und der Bau eines elektronischen Stellwerks.

Regionalbahn RB 24

Bei der RB 24 fallen von Samstag, 10. August, bis Sonntag, 18. August, jeweils von 11.30 bis 15 Uhr einzelne Züge zwischen Senftenberg und Berlin-Lichtenberg aus.

Regionalbahn RB 33

Noch bis Sonntag, 11. August, fällt die RB 33 zwischen Beelitz-Stadt und Wannsee aus. Es fahren Ersatzbusse nach Beelitz-Heilstätten, dort besteht Anschluss an den RE 7 Richtung Berlin.

Von Carsten Schäfer