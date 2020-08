Dahlewitz

„ Radweg zwischen Glasow und Dahlewitz entlang der ehemaligen B 96 – wie weiter?“ heißt es am Dienstagabend bei der nächsten Sitzung des Ortsbeirats im Bürgerhaus „ Bruno Taut“ in Dahlewitz. Nachdem bereits in der vergangenen Woche Blankenfelde-Mahlows stellvertretende Bürgermeisterin Marion Dzikowski zum Radweg zwischen Rangsdorf und Dahlewitz berichtete, will der Dahlewitzer Ortsvorsteher Thomas Mattuschka ( CDU) die Radverbindungen zwischen den Orten wieder stärker thematisieren.

Lange Zeit geschieht nichts

Die Diskussion um den Ausbau des Radwegs parallel zur viel befahrenen Kraftfahrstraße B 96 ploppt seit 2014 immer mal wieder auf. Und dann geschieht: lange Zeit scheinbar nichts. Bis möglicherweise die Anfrage eines Gemeindeparlamentariers daran erinnert, dass der Radweg immer noch auf seine Realisierung wartet.

Holperstrecke, Sandpiste oder gar nichts

Während es in der gar nicht so fernen Bundeshauptstadt coronabedingt zur Realisierung von Radverbindungen kommt, die sich noch im vergangenen Jahr kaum jemand vorstellen konnte, ist im Landkreis südlich der Hauptstadt immer noch zu wenig Bewegung beim Bau von Fernradwegen. Denn darum geht es eigentlich. Um Rangsdorfern oder gar Zossenern, die täglich den Weg in die Hauptstadt fahren müssen, den Umstieg auf’s Rad zu ermöglichen, braucht es erst einmal Wege, auf denen sie fahren können. Zwischen Rangsdorf im Süden und Glasow im Norden von Dahlewitz ist da entweder Holperstrecke, Sandpiste – oder nichts.

Von Ortsschild zu Ortsschild

Ortsvorsteher Thomas Mattuschka, der Bauüberwacher für Autobahnen beim Landesbetrieb Straßenwesen ist und sich schon beruflich mit dem Thema befasst, will deshalb mindestens den Radweg „vom Ortsschild Dahlewitz zum Ortsschild Glasow“ erneut zum Thema machen. Denn auch auf der alten B 96, die von vielen Dahlewitzer und Glasower Bürgern mit Auto als kürzeste Verbindung zwischen den beiden Orten genutzt wird, fahren Radfahrer mit einem hohen Risiko.

Zahlreiche Protokolle

16 Protokolle alleine aus dem Dahlewitzer Ortsbeirat zeigen: Man kann niemandem vorwerfen, sich mit dem Radweg nicht beschäftigt zu haben. In Vorplanung und die Suche nach Grundstückeignern, über deren Grund der Radweg führt, wurde von Seiten der Verwaltung viel Aufwand hineingesteckt. Selbst im Haushalt der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow war der Radweg schon eingeplant. Bis hin zu einer fast baureifen Vorstudie sind die Vorarbeiten erledigt. Mattuschka möchte, dass es nun voran geht. „Der Radweg parallel zur B 96 muss kommen, damit die, die auf’s Rad umsteigen wollen, das auch tun können“, sagt der Vorsitzende des Ortsbeirates.

In den Jahren gewandert

Die langwierige, bislang ergebnislose Planung betrifft auch den Streckenabschnitt zwischen Dahlewitz und Rangsdorf. Auch hier geht es um die kürzeste Verbindung zwischen den Orten. Auf Plänen aus den 1930er-Jahren ist noch eine öffentliche Straße zu erkennen. Heute nur mehr ein Weg, der in Teilstücken selbst mit einem geländegängigen Mountainbike nur schwer befahrbar ist, scheitert der Ausbau bislang daran, dass er in Teilen über privaten Grund führt. Scheinbar scheut man in Blankenfelde-Mahlow die Auseinandersetzung mit den Eigentümern bis hin zu einem Zwangsverkaufsverfahren. Marion Dzikowski will den Weg, der in den Jahren „gewandert ist“, wie sie sagte, zurück in den öffentlichen Straßenraum verlegen. Dann gibt es möglicherweise irgendwann doch einen Radweg zwischen Dahlewitz und Rangsdorf.

Der Ortsbeirat Dahlewitz behandelt den Radweg am 1. September 2020 um 19 Uhr im Bürgerhaus „ Bruno Taut“.

Von Udo Böhlefeld