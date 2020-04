Positiver Nebeneffekt: Kfz-Zulassung jetzt online möglich

Teltow-Fläming

Dass das Coronavirus auch Positives zutage bringt, ist längst klar: Überall in Teltow-Fläming haben sich Nachbarschaftshilfen organisiert, vielen Menschen wird kurzfristig das Arbeiten im Home Office ermöglicht; Bibliotheken erweitern ihr Online-Angebot. Nun gibt es auch eine positive Nachricht von der Zulassungsstelle. Das schon vor der Pandemie lange geplante System iKfz ist am Donnerstag gestartet. Es ermöglicht den Einwohnern aus Teltow-Fläming unter anderem, ihr neues Fahrzeug online anzumelden.

>> Hier geht es zum Online-Service der Zulassungsstelle

Die Kreisverwaltung hatte den Service im Straßenverkehrsamt im März auf ein Minimum reduziert: Beide Zulassungsstellen wurden für das Publikum geschlossen; neue Fahrzeuge dürfen nur angemeldet werden, wenn sie in systemrelevanten Bereichen im Einsatz sind. Auch in die Führerscheinstelle in Luckenwalde kommt nur noch, wer vorher einen Termin vereinbart hat. Mit dem neuen Onlineservice iKfz wolle man „den dieser Tage größtmöglichen Service bieten und sowohl seine Mitarbeiter als auch Kunden schützen“, heißt es nun aus dem Straßenverkehrsamt.

Abseits des technischen Fortschritts bleibt die Situation rund um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Teltow-Fläming angespannt. Denn im Landkreis ist die Zahl der Infizierten auch am Donnerstag erneut gestiegen. Der Landkreis meldete drei weitere Fälle.

Je eine neue Ansteckung wurde in den Städten Ludwigsfelde, Zossen und Luckenwalde bestätigt. Insgesamt sind nun 59 Infektionen in Teltow-Fläming offiziell bekannt. Weiterhin müssen zwei Patienten stationär behandelt werden. Zu Todesfällen kam es aber bisher nicht.

Auch wenn Blankenfelde-Mahlow mit 16 Infektionen aktuell die meisten Erkrankten meldet, ist die Verbreitung in ganz Teltow-Fläming in etwa gleich. In allen Kommunen liegt der Anteil infizierter Einwohner bei unter 0,1 Prozent.

Die meisten Erkrankten sind jünger als 60 Jahre

Betroffen sind nach wie vor in der Mehrheit junge Menschen. Über die Hälfte der Infizierten ist zwischen 35 und 59 Jahren alt. Lediglich jeder Vierte an Covid-19 erkrankte Mensch in TF ist 60 Jahre oder älter. Männer und Frauen sind in etwa gleich oft betroffen. Das geht aus den offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

Von Victoria Barnack