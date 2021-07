Teltow-Fläming

Mit dem Sommer 2021 ist bisher kein Staat zu machen und das ändert sich auch in den nächsten Tagen nicht. Immerhin befinden wir uns aus meteorologischer Sicht bereits in der zweiten Hälfte dieser Jahreszeit. So langsam könnte es da mal stabiles Hochdruckwetter geben. Heute vor einer Woche konnten wir uns noch über Temperaturen von um die 29 Grad freuen. In Baruth und in Bestensee waren es 29,1, in Luckenwalde 28,5 Grad. Seit Montag reichte es mit Ach und Krach für Werte über 20 Grad. Das Monatsmittel liegt damit aktuell 0,7 Grad über dem langjährigen Mittel.

Am Freitag und am Sonnabend durften wir uns dann wieder über Regen freuen. In Luckenwalde waren es 16 Liter pro Quadratmeter. Da konnten Baruth und Bestensee mit ihren sechs Litern nicht mithalten. Dem langjährigen Mittel hecheln wir dennoch hinterher. Nach zwei Monatsdekaden haben wir gerade 46 Prozent der normalen Monatsmenge erreicht. Beim Sonnenschein stehen wir mit rund 52 Prozent etwas besser da, aber auch das liegt unter dem langjährigen Mittel.

Das Wetter bleibt abwechslungsreich

Auch in den nächsten Tagen wird das Wetter wieder das Programm abspulen, das wir aus den letzten Wochen kennen. Es bleibt aber abwechslungsreich. So ist es am heutigen Freitag heiter bis wolkig. Bei nur schwachem Wind steigt das Thermometer auf 23 bis 25 Grad. In der Nacht ist es nur gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 15 Grad. Der Sonnabend wird dann sehr warm. Uns erwarten 26 bis 30 Grad. Dazu wird es sehr sonnig. Der Wind weht schwach aus Südwesten, gelegentlich auch mal mäßig. Das war es dann auch schon mit dem schönen Wetter. In der Nacht verdichten sich die Wolken allmählich und am Morgen kann es die ersten einzelnen Schauer geben. Mit 18 bis 19 Grad wird die Nacht erneut sehr mild. Die einzelnen Schauer beschäftigen uns auch am Sonntagmorgen. Dann ist es oft stark bewölkt. Im Laufe des Tages nimmt die Schauertätigkeit zu. Örtlich kann es Starkregen geben und auch Gewitter sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 bis 29 Grad. In der nächsten Woche gehen die Temperaturen wieder zurück und liegen dann bei 25 Grad. Bis zum Ende des Monats gehen die Temperaturen eher noch etwas zurück. Dazu ist hin und wieder etwas Regen möglich.

Bauernregeln für das Wetter behalten ihre Gültigkeit

Das wechselhafte Wetter setzt sich auch in den Bauernregeln fort. Am Donnerstag sollte es hier und da etwas regnen und dieser Regen soll sich den Bauernregeln zufolge weiter fortsetzen: „Regnet’s am St. Magdalentag, folgt gewiss mehr Regen nach“, lautet die entsprechende Regel für den gestrigen Tag. Schließlich soll auch der Sonntag Schauer und Gewitter bringen. Das ist allerdings nicht wirklich überraschend und findet sich bereits in den Bauernregeln wider: „Gegen Margareten und Jakoben, die stärksten Gewitter toben.“ Hoffen wir mal, dass es nicht zu heftig wird. Eine andere Bauernregel für den Sonntag erinnert uns daran, dass das Ende des Sommers nicht mehr so weit entfernt ist. Immerhin wird es nicht mehr lange dauern, dass die Störche sich auf den weg in den Süden machen: „Ist Jacobus am Ort, ziehn die Störche bald fort.“

Eine Bauernregel für den Montag stimmt ebenfalls nachdenklich: „Ist Sankt Anna erst vorbei, kommt der Morgen kühl herbei.“ Immerhin liegt der Sonnenhöchststand bereits fünf Wochen zurück. Der Montag wird bereits eine Stunde kürzer sein, als der längste Tag des Jahres. Die Tageslänge verkürzt sich nun rasant, nämlich um drei bis vier Minuten täglich. „Es herrscht große Hitze ohne Regen“, heißt es dagegen weiter beim Hundertjährigen Kalender. Der mit diesem Wetter, das bis zum 27. Juli andauern soll, nicht punkten kann.

Von Karl-Heinz Krebs