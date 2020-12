Luckenwalde/Zossen

Fast drei Millionen Euro bekommt die Stadt Zossen vom Landkreis Teltow-Fläming zurück. Das ist der Deal, den der Richter den beiden Streitenden ans Herz gelegt hat. Zossen hatte den Kreis beklagt, weil man im Rathaus der Meinung ist, 2015 und 2016 zu viel Kreisumlage gezahlt zu haben. Der Deal bestätigt Zossen darin zwar, doch die Stadt bekommt damit nicht wie gefordert die gesamte Kreisumlage zurück. Bis März haben die Politiker auf beiden Seiten nun Zeit, sich zu überlegen, ob sie den Deal eingehen. Zumindest im Kreishaus ist man dafür. Das erfuhr die MAZ von Landrätin Kornelia Wehlan (Linke). „Der Vergleich ist für beide Seiten die Möglichkeit, den Rechtsstreit auch mit Blick auf alle anderen kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu beenden“, erklärt sie.

Lesen Sie auch: Zossen bekommt Millionen aus der Kreisumlage zurück

Anzeige

Warum findet der Landkreis den Deal gut, obwohl er fast drei Millionen Euro an Zossen zahlen muss?

Im Kreishaus sieht man inzwischen ein, dass die Bescheide zur Kreisumlage 2015 und 2016 nicht rechtskonform waren. Wehlan erklärt, die Begründung der Richter sei auch aus ihrer Sicht nachvollziehbar. „Das Verwaltungsgericht Potsdam hat die Bescheide zur Festsetzung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 für rechtswidrig erachtet“, erläutert sie. „Gleichzeitig machte es jedoch deutlich, dass der Landkreis seine Finanzinteressen nicht einseitig und rücksichtslos durchgesetzt hat. Und: Die Stadt Zossen könne nicht davon ausgehen, für die entsprechenden Haushaltsjahre keine Kreisumlage zahlen zu müssen.“

Lesen Sie auch: 2015 verlor Zossen einen Streit um die Kreisumlage

Der Vorschlag zur Güte vom Richter: Statt der damals angesetzten 47 Prozent wird Zossen nur 43 Prozent Kreisumlage angerechnet. So entsteht die Rückzahlung in Millionenhöhe plus Zinsen. Das Ziel ist dabei auch, dass die beiden Kommunen in Zukunft noch vernünftig miteinander arbeiten können. Deshalb drängte das Gericht auf einen außergerichtlichen Deal anstatt eines rechtskräftigen Urteils.

Können andere Städte und Gemeinden jetzt auch Geld zurückbekommen?

Nein. Denn Zossen war die einzige Stadt in Teltow-Fläming, die in dieser Sache tatsächlich vor Gericht gezogen ist. „Es sind keine gerichtlichen Verfahren anderer kreisangehöriger Kommunen anhängig“, bestätigt der Kreis auf MAZ-Anfrage.

Warum sorgt die Höhe der Kreisumlage überhaupt für Streit?

Der Landkreis nimmt – im Gegensatz zu den Städten und Gemeinden – keine nennenswerten Steuern ein. Deshalb fehlen ihm oft große Geldquellen. Weil der Kreis aber wichtige öffentliche Leistungen erbringen muss, darf er sich einen Teil des Geldes einfordern, und zwar über die Kreisumlage. Die darf aber nicht unzumutbar hoch sein. Was das aber konkret bedeutet – darüber scheiden sich alle Jahre wieder die Geister. So auch in Teltow-Fläming. Der Kreis muss zwar nachweisen, dass er seine eigenen und die finanziellen Interessen der Kommunen gegeneinander abgewogen hat, ein Mitspracherecht haben Städte und Gemeinden dabei aber nicht.

Welche Folgen hat das Urteil für die Kreisumlage in Zukunft?

Der Landkreis hat die Art und Weise der Entscheidung, wie hoch die Kreisumlage sein darf und muss, schon verändert. „Die Abwägung der gemeindlichen und kreislichen Finanzinteressen im Vorfeld der Aufstellung des Haushalts wird bereits an einem Verfahren ausgerichtet, welches sich von den beklagten Haushaltsjahren 2015 und 2016 wesentlich unterscheidet“, erklärt Kreiskämmerer und Beigeordneter Johannes Ferdinand ( CDU). Damit entfällt der größte Streitpunkt und der Kreis ist weniger angreifbar.

Lesen Sie auch: Kreis lehnt Einwände gegen Haushalt 2019 ab

Dennoch war dem Gericht bei dem Deal wichtig, dass der Kreis mit seinen Städten und Gemeinden künftig transparenter klärt, wie viel Kreisumlage er braucht. Deshalb soll es zwischen allen Parteien einen neuen Vertrag geben.

Was regelt der Vertrag konkret?

Bisher ist der Vertrag nur eine Absichtserklärung. Der Zossener Anwalt soll zugesagt haben, einen Entwurf zu schreiben. Er könnte zum Beispiel regeln, dass es künftig jedes Jahr eine Art Prioritätenliste geben muss. Darin würde dann festgelegt, ob bestimmte Vorhaben der einzelnen Kommunen, zum Beispiel ein Kitanaubau, wichtiger sind als Projekte des Kreises. Der Vertrag könnte aber auch viel abstrakter ausfallen. Vor 2022 wird er wohl nicht unterzeichnet sein.

Von Victoria Barnack