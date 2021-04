Teltow-Fläming

„Moderat ansteigend“, so fällt die Einschätzung der Corona-Entwicklung für diese Woche von Sozialdezernentin Kirsten Gurske aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Freitag genau 120. Das ist leicht weniger als am Vortag (127,1) und auch etwas niedriger als vor einer Woche (131,2). Etwa 400 Einwohner von Teltow-Fläming sind laut dem Landkreis derzeit akut mit dem Coronavirus infiziert. Das sind rund 30 Prozent mehr als vor einer Woche. Am Freitag ist die Zahl der Infizierten auf insgesamt 6.225 gestiegen.

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming nach wie vor über 100 liegt, musste die regionale Notbremse im Landkreis in dieser Woche erneut verlängert werden. „Damit hat der Landkreis die ihm zur Verfügung stehenden Mittel genutzt und ausgeschöpft“, erklärt Corona-Krisenstabsleiterin Silke Neuling. Die regionale Lösung wird ab sofort von der bundesweit einheitlichen Notbremse abgelöst. Das Brandenburgische Kabinett hat sie bereits in eine eigene Landesverordnung einfließen lassen.

Inzwischen ist klar, dass es damit erneut Änderung im Landkreis Teltow-Fläming geben wird. Die von Brandenburg bereits vorab beschlossene Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr bleibt mit der bundesweiten Notbremse zwar bestehen, hat nun aber mehr Ausnahmen. Zum Beispiel dürfen Sporttreibende allein bis 24 Uhr draußen unterwegs sein. Doch das Land weicht mit zwei strengeren Regelungen ab.

Ältere Schüler bleiben im Distanzunterricht

Erstens: Die weiterführenden Schulen bleiben generell bis zum 3. Mai im Distanzunterricht. Bei einer Inzidenz unter 165 – wie derzeit in Teltow-Fläming – wäre das laut Bundes-Notbremse nicht mehr nötig. Dann wäre wieder Wechselunterricht erlaubt. Schüler ab der 7. Klasse bleiben also auch in TF noch mindestens eine Woche zu Hause. Für Grundschüler ist weiter Präsenzunterricht erlaubt.

Besonders interessant ist für Teltow-Fläming mit den neuen Regeln außerdem der Blick auf den Einzelhandel. Denn übersteigt die Inzidenz den Wert von 150 nicht, ist das Shoppen mit Termin ab Montag wieder möglich. Eine medizinische Maske und ein höchstens 24 Stunden alter, negativer Corona-Test sind dafür ab sofort Pflicht. Das gilt dann auch für Baumärkte. Für sie gab es in Brandenburg zuletzt eine Sonder-Öffnungsregelung. Nicht geschlossen werden hingegen Blumenläden und Gartencenter.

Von Victoria Barnack