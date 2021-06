Teltow-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

„Rhapsody in Blue“ in Blankensee

Das Trio Kordes-Tetzlaff-Godejohann gastiert am Freitagabend in Blankensee. Quelle: Rainer Schmidt

Blankensee. Das erste Konzert des Blankenseer Musiksommers findet am Freitag, dem 25. Juni, statt. Zu hören gibt es Georges Gershwins „Rhapsody in Blue“ in einer Fassung für Orgel und Jazztrio.

Die „Rhapsody in Blue“, im Februar 1924 mit George Gershwin selbst am Klavier in der Aeolian Hall in New York aufgeführt, hat bis heute nichts von ihrer Faszination verloren.

Mit ihr begründete Gershwin seinen eigenen Kompositionsstil, ihre Themen gelten als zeitlos und stilprägend. Jazztypische Rhythmen, Blue-Notes, jazzige Artikulationen prägen die vielfältigen Motive. Gershwin selbst improvisierte während der Uraufführung den Klavier-Teil, da er angesichts der knappen fünfwöchigen Entstehungszeit des Werks über keine ausnotierte Piano-Partitur verfügte.

Ferde Grofé arrangierte mit der Fassung für Solo-Klavier und großes Orchester 1942 ein Klavierkonzert in der Sprache des Jazz. Es wird im klassischen Repertoire mit Abstand am häufigsten dargeboten – aber eben ohne die jazztypische Improvisation.

Hier setzt das Jazztrio Kordes-Tetzlaff-Godejohann gemeinsam mit dem Organisten Jürgen Sonnentheil mit seinem Arrangement an: Die Bearbeitung für Jazztrio und Orgel verleiht der Improvisation im Rahmen der „Rhapsody in Blue“ einen höheren Stellenwert und knüpft insofern wieder an die Tradition der Uraufführung an, heißt es in einer Pressemitteilung. Die weltberühmten Themen werden nicht nur präsentiert, sondern jazztypisch verarbeitet, ohne die Komposition zu verfälschen. Das Konzert findet in der Johannischen Kirche Waldfrieden in Blankensee statt und beginnt um 19.30Uhr. Vor dem Konzert wird es ab 18 Uhr am Landhaus Waldfrieden wieder ein Imbissangebot geben. Tickets sind nur online unter www.blankenseer-musiksommer.org oder per Reservierung über Telefon 03 37 31/7 07 981 54 oder per E-mail unter info@blankenseer-musiksommer.org erhältlich. Es wird wegen der aktuellen gesetzlichen Regelungen keine Abendkasse angeboten.

Oldtimerkorso für Kultur und Ehrenamt

Die amerikanischen Klassiker rollen am Sonntag durch Königs Wusterhausen und die nähere Umgebung. Quelle: privat

Königs Wusterhausen. Nachdem der letzte Autokorso des „Rummblubberns“ am Pfingstsonntag aus Zeitgründen abgebrochen werden musste, starten die Veranstalter am Sonntag, 27. Juni, einen neuen Versuch. Der Oldtimerkorso des „Fertigblubberns“ für Kultur und Ehrenamt startet um 14 Uhr auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen.

Das „Rummblubbern“ ist laut Veranstalter eine der größten Oldtimer-Veranstaltungen Brandenburgs. Das Treffen von amerikanischen Fahrzeugen gibt es seit 2016. Der Name des Events spielt mit der Geräuschkulisse, die die großen Achtzylinder-Motoren erzeugen. Die Veranstaltung begann als Nachmittags-Innenstadt Veranstaltung in Königs Wusterhausen und ist mittlerweile zu einem Oldtimer Wochenendevent gewachsen, welches normalerweise zweimal im Jahr stattfindet – zum Saisonstart im April und zum Saisonabschluss im Oktober. Dirk Marx aus Königs Wusterhausen ist Veranstalter und „Erfinder“ des „Rummblubberns“. Er ist selbst seit Jahrzehnten leidenschaftlicher Fan und Besitzer amerikanischer Oldtimer und gestaltet dieses Event ehrenamtlich mit einer lockeren Truppe ebenso Oldtimer-Verrückter aus Dahme-Spreewald und Umgebung. Vereine der Nachbargemeinden sind ebenfalls eingebunden. In Königs Wusterhausen, Bestensee und Mittenwalde wurden durch das „Rummblubbern“ Projekte für Kinder unterstützt, unter anderem mit einem Oldtimer-Kalender.

Die besondere Aktion des Oldtimerkorsos am Sonntag soll ein Zeichen setzen für Hoffnung und Unterstützung nach Corona, heißt es von Dirk Marx. Zum etwa zweistündigen Autokorso werden mehr als 400 amerikanische Fahrzeuge erwartet: amerikanische Autos und Motorräder aller Epochen, vom 30er Jahre Hot Rod zum klassischen Pick-up bis zum 50er Jahre Cadillac mit Riesenflossen. Es gibt eine große, bunte, Chrom-blitzende Vielfalt zu sehen, auch Gespräche mit den Besitzern der Fahrzeuge sind möglich.

Die Veranstalter wollen mit dieser Aktion die lokalen Gastronomen unterstützen, indem die Teilnehmer zwischen 14 und 16 direkt an mehr als 30 Restaurants und Cafès mit der Kolonne vorbeifahren. Die Gastronomen sind informiert, eine Liste der Restaurants ist publiziert. Somit kann die auf 1000 Gäste auf dem Funkerberg coronabedingt begrenzte Veranstaltung auf mehrere Tausend weitere „Zaungäste“ erweitert werden, die die Fahrzeuge auf dieses Weise in den Lokalen und am Streckenrand erleben können.

Die Ausfahrt startet am Funkerberg, führt durch die Bahnhofstraße Königs Wusterhausen, anschließend geht es über Zeesen, Bestensee, Gallun, durchs Stadtzentrum von Mittenwalde, durch Ragow, Deutsch Wusterhausen – am Seniorenheim vorbei – wieder zurück nach Königs Wusterhausen auf den Funkerberg.

Weitere Informationen unter www.rummblubbern.de

Bilder und Musik aus dem hohen Norden

Das Duo Kelpie: Kerstin Blodig und Ian Melrose. Quelle: Kai-Uwe Kuechler

Storkow. Das Duo Kelpie und Kai-Uwe Küchler entführen die Zuschauer am Freitag, dem 25. Juni, ab 20.30 Uhr auf der Burg Storkow in das Land der Fjorde, Trolle und Wassergeister.

An diesem Abend flimmern eindrucksvolle Fotografien über die Leinwand, die Kai-Uwe Küchler von neun ausgedehnten Reisen mitgebracht hat. Der bekannte Fotograf und Buchautor präsentiert seinen Blick auf den Norden mit kurzen Geschichten und zeichnet so ein faszinierendes Porträt des Landes und seiner Menschen.

Begleitet wird der Abend von Livemusik des Duos Kelpie. Die Deutsch-Norwegerin Kerstin Blodig und der Schotte Ian Melrose sind virtuose Musiker, die ihren mystischen Folk-Balladen mit ausgefeilten Gitarren-Arrangements und außergewöhnlichen Harmonien den letzten Schliff geben.

Aus ihrer Musik spricht einfühlsam die skandinavisch-keltische Seele, heißt es in einer Presseankündigung. So liefert Kelpie den idealen Klangspiegel zu den norwegischen Impressionen des Fotografen Kai-Uwe Küchler.

Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information auf der Burg Storkow erhältlich unter Telefon 03 36 78/7 31 08 und online unter reservix.de.

Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Bach bis Telemann

Sängerin Doerte Maria Sandmann singt bei der musikalischen Abendandacht in der Kreuzkirche KW am Freitag. Quelle: Veranstalter

Königs Wusterhausen. Eine weitere musikalische Andacht ist am Freitag, dem 25. Juni, in der Kreuzkirche Königs Wusterhausen geplant. Es ist die dritte der neuen Reihe „Vaterunser – entdecken“ und steht unter dem Thema „Dein Reich komme“. Die Sängerin Doerthe­ Maria Sandmann wird gemeinsam mit dem Cellisten Alexander Koderisch und Kantorin Christiane Scheetz an der Orgel Werke von Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach interpretieren. Ergänzt wird die Musik durch meditative Worte und Texte aus der Bibel, vorgetragen von Pfarrer Reinhard Kees.

Wer an der Andacht teilnehmen möchte, wird gebeten, einen vorab mit den eigenen Kontaktdaten beschrifteten Zettel mitzubringen. Der Eintritt ist frei, es gelten die üblichen Hygieneregelungen. Der Abend mit Musik und geistlichen Worten beginnt um 19.30 Uhr. Bereits im vergangenen Jahr hat die Kirchengemeinde mit solchen Andachten für viel Freude bei den Besuchern gesorgt, die gern die kurzen Ausflüge in die Musik und die gemeinsame Besinnung in der Kreuzkirche genossen. Stattfinden sollen die Andachten an jedem zweiten Freitag.

Buchpremiere mit Musik

Kemlitz. Eine Buchpremiere mit musikalischer Lese-Performance ist am 27. Juni ab 15 Uhr im Kunsthof der Künstlerin Kerstin Seltmann in Kemlitz geplant. Im Dialog mit dem Saxofonisten Hinrich Beermann trägt Autor Stefan Thiemann seinen Text aus dem Künstlerbuch „Der Tunnel“ vor, das gemeinsam mit der Malerin Kerstin Seltmann entstanden ist. Seine Erzählung wurde von Kemlitz inspiriert. Im Atelier der Künstlerin sind vor und nach der Lesung Zeichnungen und Bilder von ihr sowie das Künstlerbuch „Im Tunnel“ zu sehen. Dieses ist in kleiner, nummerierter und handsignierter Auflage erschienen. Die Entstehungsgeschichte des Buches kann in einem Podcast nachgehört werden: https://atelier.podigee.io/5-kerstin-seltmann. Die Veranstaltung findet nach den dann geltenden Corona-Regeln statt.

Klassikkonzert auf dem Burghof

Das Sommerkonzert am Samstag auf der Burg Storkow gestaltet Violinistin Elizabeth Balmas. Quelle: promo

Storkow. In der Klassikreihe „Lieben Sie Klassik“ ist am Samstag, 26. Juni, die Violinistin Elizabeth Balmas auf der Burg Storkow zu erleben. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Zu hören sein werden ausgewählte Klassik-Highlights. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist- Information Storkow, Tel. 033678/73108 und online unter reservix.de erhältlich.

Von MAZonline