Das letzte Interview mit Michaela Schreiber als Bürgermeisterin von Zossen

Zossen

Nach zwei Wahlperioden als Bürgermeisterin von Zossen und 16 Amtsjahren verlässt Plan-B-Frontfrau Michaela Schreiber das Rathaus, am Montag hat die 48-Jährige dort ihren letzten Arbeitstag. Überraschend hatte sie die Bürgermeisterwahl am 1. September gegen FDP-Herausforderin Wiebke Schwarzweller verloren. Die Antipathie der beiden Frauen ist bekannt, es gibt keine direkte Übergabe der Amtsgeschäfte. Im MAZ-Gespräch sagt Schreiber, wie es für sie weitergeht.

Haben Sie Ihr Büro schon geräumt?

Michaela Schreiber:Nein, ich habe bis Montag noch viel zu arbeiten.

Was haben Sie seit 2. September gemacht?

Tatsächlich einen Tag frei, um nachzudenken, wie ich mit dem Ergebnis umgehe. Ich dachte, ich übe dann bis Dezember mal Teilzeit mit 40 bis 50 Wochenstunden Arbeit statt der 60 bis 70 wie bisher 16 Jahre.

Hat’s geklappt?

Nee, es wurden sogar mehr. Viele Sitzungen waren vorzubereiten und viele Leute wollten Projekte zu Ende gebracht haben. Auch Privates wie Kino oder Urlaub funktionierte nicht. Aber jetzt habe ich für Januar bis März einfach viele Konzert- und Theatertickets gebucht und mache Urlaub.

Mit welchen Gedanken sehen Sie das Wahlergebnis heute?

Es war das Ergebnis einer Lügen- und Hetzkampagne. Aber alle Lügen kommen irgendwann raus.

Wie reflektieren Sie die Aussage des Plan-B-Sprechers nach der Wahl, dass die Zossener offenbar Sehnsucht nach Harmonie haben? Sie sind ja kreisweit als harte Verfechterin einer Sache, wenn nicht gar als streitlustig bekannt.

Für mich war nicht das Bedürfnis der Bürger nach Harmonie ausschlaggebend für die Wahl. Über Jahre versuchte die Opposition, von mir ein bestimmtes Bild zu zeichnen. Das hat den Kommunalwahlkampf geprägt und offenbar Erfolg gehabt. Frau Schwarzweller hat jedem alles versprochen. Aber damit habe ich auch nach 16 Jahren nicht angefangen. Ich bin geradeaus und nenne auch unangenehme oder unbequeme Dinge beim Namen. Es nützt nichts, Leuten was vorzulügen. Das Leben ist nun mal nicht rosarot und kein Zuckerschlecken. Ich denke, es wird nicht lange dauern, bis die Zossener ganz böse in der Realität ankommen.

Zumindest freut man sich jetzt, so eine oft geäußerte Meinung, auf mehr Höflichkeit.

Ich bin mit den Mitarbeitern im Rathaus immer respektvoll und mit Anstand umgegangen und duze sie nicht grundsätzlich, wie Frau Schwarzweller das schon tat.

Welche Erfolge rechnen Sie sich an?

Ich habe Zossen von einer kleinen popeligen Stadt, in der nichts los war, in der seit der Wende kaum was investiert wurde und die 2003 Schulden hatte, zu einem belebten 20.000-Einwohner-Mittelzentrum gemacht. Es wurden mehr als 100 Millionen Euro in die Bausubstanz investiert, alle Schulden sind abgebaut. Es gibt kein Millionen-Defizit mehr, keine Kredite oder offene Forderungen von Kreisumlagen, Trinkwasserlieferungen oder KMS-Verbandsumlagen mehr. Die Stadt hat keine offenen Verbindlichkeiten, sondern stabile Einnahmen und sechs Millionen Euro auf dem Konto.

Was hätten Sie im Rückblick anders gemacht?

Nichts, ganz sicher gar nichts. Zossen ist eine starke Kommune, die auch wegen meines Fachwissens große Anerkennung genießt.

Was hätten Sie gern noch erreicht?

Mehr wäre wohl kaum möglich gewesen. Und es steht ja noch wahnsinnig viel an, sonst geht die gute Position auch schnell wieder verloren.

Was wünschen Sie Zossen?

Vernunft und Klarheit.

Stichwort Dabendorfer Nord-Umfahrung und Verkehr – wie können sich Zossen und Rangsdorf da endlich gemeinsam stark machen?

Ich habe Sorgen, dass Frau Schwarzweller ganz eng mit Herrn Rocher (FDP-Parteikollege und Bürgermeister von Rangsdorf, d. Red.) kungelt, dass nur Rangsdorfer Interessen durchgesetzt werden und die Zossener Bedürfnisse zu kurz kommen. Ich habe ihm die ganzen Jahre Paroli geboten.

Sie sehen da kein gemeinsames Ziel?

Herr Rocher gab zu jedem Zossener B-Plan eine negative Stellungnahme ab, um ihn zu verhindern, aus Angst vor Verkehr auf der B 96. Das Gewerbegebiet Dabendorf und die Nordumfahrung sind ihm ein Riesendorn im Auge, er will beides unbedingt verhindern.

Wie sehen Sie das Riesen-Ex-Militärgebiet Wünsdorf im Jahre 2030?

Jedenfalls nicht mit einer Eco-City mit 10.000 Zugereisten aus Kriegs- und Krisenregionen, wie es den Bürgern und Stadtverordneten jetzt mit bunten Prospekten vorgegaukelt wird.

Aus der Vita Michaela Schreiber lebt im Zossener Stadtteil Dabendorf, ist 48 Jahre alt und Volljuristin. Bis 2003 arbeitete sie in einer Kanzlei, engagierte sich in der Bürgerinitiative Kleine Zentrumsumgehung, im Förderverein Landesgartenschau und war sachkundige Einwohnerin im Kulturausschuss der Stadt. Seit 2003 war sie Bürgermeisterin.

Also wie?

Kleinteilig entwickelt und als lebenswerten Ortsteil von Zossen.

Es war in öffentlichen Sitzungen seit der Kommunalwahl im Mai unübersehbar, dass sich Plan B ganz eng mit der AfD abstimmt und bei vielen Beschlüssen gemeinsam abgestimmt wird. Trügt der Eindruck, dass es in Zossen einen anderen Umgang mit der AfD gibt als anderswo?

Plan B stand schon immer für Sachpolitik. Und wenn unsere Anträge so gut sind, dass andere Fraktionen zustimmen, ist das für uns in Ordnung. Und wenn AfD-Anträge wie der für mehr Bürgerbeteiligung so gut sind, dann stimmen wir dem auch zu.

Was machen Sie mit dem Boxsack, der in ihrem Büro hängt?

Er hing, das war ein Geschenk von Mitarbeitern. Den nehme ich mit nach Hause.

Sie sind noch keine 50, was machen Sie jetzt?

Zossen bleibt meine Stadt. Da bin ich geboren, aufgewachsen und hier habe ich – bis auf die Studienzeit –immer gearbeitet. Das bleibt meine Stadt.

Das heißt, Sie gehen nicht weg?

Warum sollte ich, es ist meine Heimat. Vielleicht nutze ich die Zeit des Intermezzos, um ein ausgewogenes Zeitmanagement zu finden. Es fühlt sich zwar noch komisch an, mehr Zeit privat zu haben. Aber ich fühle mich langsam, als ob ich meine Prioritäten verschieben kann. Mal sehen, ob ich’s aushalte, Geld fürs Nichttun zu bekommen. Vielleicht schaffe ich zu denken: Dann machst du jetzt den Urlaub, der 16 Jahre zu kurz kam, gehst ins Theater oder wandern. Illusorisch ist für mich, nichts zu tun.

Was können Sie sich beruflich denn vorstellen?

14 Tage nach der Wahl hatte ich ein erstes Job-Angebot. Und es gibt auch wahnsinnig viele offene Juristen- und Management-Stellen. Ob ich wirklich wieder einen Vollzeitjob mit 60, 70 Stunden will, das weiß ich noch nicht. Vielleicht studiere ich auch noch mal. Ich bin selbst gespannt, was kommt. Auf alle Fälle ist jetzt erst mal mehr Zeit für meine Familie.

Wer ist das?

Das habe ich 16 Jahre aus der Öffentlichkeit rausgehalten, das bleibt auch jetzt privat, das ist mein Rückzugsort.

Und Politik findet gar nicht mehr statt?

Ganz sicher findet Politik weiter statt. Ich wurde bei Plan B im Oktober in den fünfköpfigen Sprecherrat gewählt.

Werden Sie zu Stadtverordnetenversammlungen gehen?

Ich bin Einwohner dieser Stadt. Zu meinem Freizeitplan gehören auch die Termine von Ausschusssitzungen und Stadtverordnetenversammlungen, den Spaß gönne ich mir.

Von Jutta Abromeit