Teltow-Fläming

Am Sonntag wählen die Einwohnerinnen und Einwohner von Teltow-Fläming ihren Landrat oder ihre Landrätin. Für den obersten Posten in der Kreisverwaltung kandidieren vier Männer und drei Frauen. Die MAZ stellt ihnen in der letzten Woche vor der Wahl jeden Tag eine Frage. Alle Kandidaten haben denselben Platz, um zu antworten. Das Thema heute ist der Siedlungsdruck vor allem auf den Norden der Region. Die Frage lautet: Wie wollen Sie dafür sorgen, dass es ausreichend bezahlbaren Wohnraum und Bauland im Landkreis gibt?

Johannes Ferdinand (CDU) Quelle: Victoria Barnack

Johannes Ferdinand (CDU)

Teltow-Fläming wächst seit Jahren. Der Siedlungsdruck, gerade aus Richtung Berlin, nimmt stetig zu. Gemeinden wie Blankenfelde, Rangsdorf oder Ludwigsfelde kommen bereits an die Kapazitätsgrenzen, was das Bauland betrifft. Hauptproblem im Moment ist auf diesem Gebiet jedoch der Fakt, dass die Bearbeitungszeiten für Bauanträge aller Art im Kreishaus zu lange benötigen. Hier muss schnellstens gegengesteuert werden. Dies zu ändern, ist eine der Prioritäten auf meiner Liste für die ersten 100 Tage im Amt des Landrates. Nur dort, wo schnell und unkompliziert Wohnraum entstehen kann, bleiben auch die Preise in bezahlbarem Rahmen. Dies gilt sowohl für Einfamilien- als auch für Mehrfamilienhäuser.

Dennis Richter (FDP) Quelle: Victoria Barnack

Dennis Richter (FDP)

Aus meinen Erfahrungen weiß ich, dass beliebiges Wachstum unerwünscht ist und irgendwann auf breiten Widerstand der Anwohner stößt. Den günstigen Wohnraum wollen alle, auch die „Ureinwohner”, die ihre Kinder und Enkel unterbringen wollen. Ein verträglicher Ansatz ist Lückenbebauung und Innenverdichtung. Der Landkreis wird auch definitiv über diverse Fälle von Innen-Außenbereichsbebauung neu entscheiden müssen. Am Ende des Tages werden die Gemeinden des Kreises allerdings nicht den gesamten Bedarf an Wohnraum abdecken können.

Andrea Hollstein (BVB/Freie Wähler) Quelle: Victoria Barnack

Andrea Holstein (BVB/Freie Wähler)

Es gibt enormen Siedlungsdruck aus Berlin. Ich finde, Brandenburg ist nicht dafür verantwortlich, das Berliner Wohnungsproblem zu lösen. Die Speckgürtelgemeinden haben faktisch keine verfügbaren Flächen mehr, um Wohnraum bauen zu können; die Grundstückspreise sind explodiert. Es ist daher notwendig, südliche Gemeinden davon profitieren zu lassen, dass viele Menschen nach Brandenburg (zurück)ziehen wollen. Das ist so aber in der Landesentwicklungsplanung nicht vorgesehen. Diese dient nur Berliner Interessen und den Interessen des Speckgürtels. Der Süden ist als Entwicklungsregion nicht vorgesehen und wird dadurch völlig abgehangen. Das muss dringend geändert werden.

Lesen Sie auch Tendenz steigend: So teuer ist Bauland in Teltow-Fläming jetzt

Andreas von Drateln (AfD) Quelle: Victoria Barnack

Andreas von Drateln (AfD)

Der Druck vom Speckgürtel kann nur genommen werden, mit einem attraktiven ÖPNV, welcher es ermöglicht von jedem Punkt im Landkreis, den Ballungsraum Berlin/Potsdam in annehmbaren Zeiten zu erreichen. Durch die Kommunen und dem Landkreis muss geprüft werden welche Flächen sind Bauland und befinden sich in ihrem Besitz. Beim Bau durch die öffentliche Hand sollte dann mindestes 80 Prozent sozialer Wohnungsbau angeboten werden. Privatinvestoren von Immobilien müssen 60 Prozent als sozialen Wohnungsbau am besten in einem Mehrgenerationenmodel bauen. Jungen Familien sollte kommunales Bauland mit Zweckbindungen verbilligt oder zur Pacht angeboten werden. Bei Pacht mit der Möglichkeit auf einen käuflichen Erwerb.

Dietlind Biesterfeld (SPD) Quelle: Privat

Dietlind Biesterfeld (SPD)

Wir müssen uns in der Tat genau anschauen, wo es noch Flächen für Wohnen – aber auch für das Arbeiten – gibt. Damit auch die Städte und Gemeinden jenseits des Speckgürtels von der Anziehungskraft der Metropolregion profitieren, sind die Bahnkorridore und mehr Züge sehr wichtig. Ich möchte, dass sich die öffentliche Hand stärker im Wohnungsbau engagiert. Das geht über preiswert bereitgestellte Flächen, Flächenausweisungen für sozialen Wohnungsbau und über kommunal und genossenschaftlich errichtete Wohnungen. Auch Kooperationen mit Berliner Wohnungsgesellschaften sind denkbar. Als Landrätin will ich dazu alle Akteure an einen Tisch holen und eine gemeinsame Strategie für den Landkreis entwickeln.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kornelia Wehlan (Linke) Quelle: Privat

Kornelia Wehlan (Linke)

Grund und Boden sind nicht vermehrbar. Es gibt vor allem im Norden stark steigende Bodenpreise und Mieten sowie zu wenige preisgebundene Wohnungen. Deshalb stehe ich für eine kommunale Bodenpolitik mit sozial gerechten Bauland- und Wohnungsbaumodellen und Stärkung der kommunalen Wohnungsunternehmen. Und Druck auf den Speckgürtel verringern, indem wir den ländlichen Raum als Arbeits-, Wohn- und Erholungsort weiter entwickeln. Dafür sind Strukturen zu stärken – von Kita und Schule über die Verkehrsanbindung, schnelles Internet bis hin zu einer digitalen Verwaltung, die von jedem Ort und zu jeder Zeit erreichbar ist. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ist ein Leben auf dem Lande attraktiv.

Klaus-Peter Gust (Grüne) Quelle: Victoria Barnack

Klaus-Peter Gust (Grüne)

Wir brauchen den Zuzug von Menschen in unseren Landkreis, um dem demographischen Wandel besser zu begegnen. In fast allen sozialen und wirtschaftlichen Bereichen suchen Arbeitgeber händeringend nach Mitarbeiter oder Arztpraxen Nachfolger. Der Norden kann der wachsenden Nachfrage nach Wohnraum und Bauland kaum standhalten. Im Umland von Jüterbog stehen Konversionsflächen und Bauland zur Verfügung. Hier müssen der Landkreis und die kommunalen Wohnungsverwaltungen proaktiv eine lenkende Funktion einnehmen, um bezahlbare Angebote zu schaffen und der Versieglung von Naturräumen entgegen zu wirken. In Verbindung mit einem angepassten Mobilitätskonzept wäre der Landkreis dann gut aufgestellt.

Von Victoria Barnack