Teltow-Fläming

Am Sonntag wählen die Bürger von Teltow-Fläming ihren Landrat oder ihre Landrätin. Für den obersten Posten in der Kreisverwaltung kandidieren vier Männer und drei Frauen. Die MAZ stellt ihnen in der letzten Woche vor der Wahl Fragen zu besonders wichtigen Themen. Zum Abschluss der Serie durften die MAZ-Leser eigene Fragen stellen.

Birgit Holland schrieb: Das Modellprojekt „Schulkrankenschwester“ ist sehr erfolgreich. Meine Schule war auch eine der ausgewählten Modellschulen und wir sind begeistert von der Unterstützung, egal ob bei Prävention ,in Notfällen oder in der aktuellen Pandemie. Jetzt soll das Projekt abgeschafft und natürlich auch nicht ausgeweitet werden, obwohl begleitende Untersuchungen den Nutzen des Projekts belegt haben. Meine Frage: Stimmen Sie für die Fortführung des Einsatzes von Schulkrankenschwestern?“

Johannes Ferdinand (CDU) Quelle: Victoria Barnack

Johannes Ferdinand (CDU)

Die Erfahrungen in Brandenburg sind tatsächlich positiv. So sollen Schulkrankenschwestern in vielen Fällen den Rettungswagen ersparen. Wie Sie sicher wissen, kommt die Finanzierung des Modellprojekts vom Land. Nun wird wohl darüber nachgedacht, dafür Mittel aus der geplanten Aufstockung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes zu verwenden. Ob Schulkrankenschwestern aus diesen Mitteln finanziert werden können, wird noch geprüft. Ich würde mir wünschen, dass das Projekt bestehen bleibt.

Dietlind Biesterfeld (SPD) Quelle: Privat

Dietlind Biesterfeld (SPD)

Die Schulkrankenschwester ist wirklich ein tolles Projekt – und ich finde auch, dass es fortgesetzt werden sollte. Dafür gibt es zwei Wege. Zuerst müssen wir uns im Landtag dafür einsetzen, dass die Finanzierung fortgesetzt wird. Denn dort wird jetzt der Haushalt für 2022 beraten. Langfristig muss das Projekt aber im Sozialgesetzbuch auf Bundesebene verankert und Bestandteil der Gesundheitsvorsorge für Kinder und Jugendliche werden. Für beides setze ich mich mit aller Kraft ein.

Kornelia Wehlan (Linke) Quelle: Privat

Kornelia Wehlan (Linke)

Ich unterstütze das Projekt ausdrücklich und fordere – auch für unsere beiden Modellschulen im Landkreis – dessen Verstetigung durch die Landespolitik. Was in vielen europäischen Ländern an öffentlichen Schulen längst etabliert ist, sollte auch hier möglich sein. Viele Studien (Berliner Charité) belegen zudem, dass es einen Zusammenhang zwischen dem gesunden Aufwachsen von Kindern und ihrem Bildungserfolg gibt. Auch deshalb ist das Modellprojekt so wichtig.

Klaus-Peter Gust (Grüne) Quelle: Victoria Barnack

Klaus-Peter Gust (Grüne)

Das Projekt „Schulkrankenschwester“ ist nachweislich sehr erfolgreich. Es sollte auf jeden Fall fortgeführt und ausgeweitet werden. Dafür werde ich mich sehr gerne einsetzen. Schulgesundheitsfachkräfte entlasten Lehrkräfte und Eltern, indem sie Unfallvorsorge und -versorgung durchführen. Sie beraten zu gesunder Ernährung und Bewegung. Die Gesundheit unserer Kinder liegt uns am Herzen. Jeder investierte Euro ist eine wertbringende Investition in die Zukunft. Gesundheit ist ein UN-Kinderrecht.

Dennis Richter (FDP) Quelle: Victoria Barnack

Dennis Richter (FDP)

Dem MAZ-Artikel zufolge wird das Projekt vom Land finanziert. Daher wäre eine Zustimmung unerheblich. Der Bereich IT-Betreuung für die Digitalisierung in den Schulen wird bisher leider ebenfalls nicht bedacht. Im Bereich Schulsozialarbeit ist die Lage ebenfalls angespannt. Der Kreis wird hier leider keine Berge versetzen können. Dennoch befürworte ich natürlich das Modellprojekt und würde mir wünschen, dass das Land die Entscheidung überdenkt.

Andrea Hollstein (BVB/Freie Wähler) Quelle: Victoria Barnack

Andrea Hollstein (BVB/Freie Wähler)

Klare Antwort: Ja, natürlich. Das Projekt „Schulkrankenschwestern“ hat sich sehr bewährt und wird gut angenommen. Daher ist es völlig unverständlich, dass es auslaufen soll. Als Landrätin werde ich mich gegenüber der Landesregierung dafür stark machen, dass das Projekt nicht eingestellt, sondern ausgebaut wird. Auch die Fraktion BVB/Freie Wähler im Brandenburger Landtag wird sich mit Nachdruck dafür einsetzen.

Andreas von Drateln (AfD) Quelle: Victoria Barnack

Andreas von Drateln (AfD)

Zu meiner Schulzeit in der DDR gab es auch eine „Schulkrankenschwester/Gemeindeschwester“, zu dieser Person hatten wir als Kinder ein tolles Verhältnis, wo auch Themen/Probleme angesprochen werden konnten, die nicht nur den schulischen Bereich betroffen haben. Auch war es möglich, außerhalb der Schule bei kleineren Verletzungen und Notfällen die Krankenschwester aufzusuchen, teilweise sogar an ihrer privaten Anschrift. Dieses Model sollte in jeder Gemeinde mit einer Schule eingeführt werden und ein fester Bestandteil in den Kommunen werden. Damit hätte man eine weitere Person, außerhalb von Behörden, welche immer ein offenes Ohr für die Bürger hat.

Von Victoria Barnack