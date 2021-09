Teltow-Fläming

Am Sonntag wählen die Einwohnerinnen und Einwohner von Teltow-Fläming ihren Landrat oder ihre Landrätin. Für den obersten Posten in der Kreisverwaltung kandidieren vier Männer und drei Frauen.

Die MAZ stellt ihnen in der letzten Woche vor der Wahl jeden Tag eine Frage zu besonders wichtigen Themen. Alle Kandidaten haben denselben Platz, um zu antworten. Das Thema heute sind die Probleme der ländlichen Region. Die Frage lautet:

Wie wollen Sie den Süden des Landkreises für junge Familien attraktiv machen?

Johannes Ferdinand (FDP) Quelle: Victoria Barnack

Johannes Ferdinand (CDU)

Der Süden Teltow-Flämings mit der Region um Jüterbog und Dahme/Mark bietet Familien neben der wunderschönen Landschaft den Vorteil, dass Wohnraum hier, gerade für junge Familien, noch erschwinglich ist. Aus meiner Sicht gilt es zwei Dinge zu verbessern. Zum einen die Verbindungen im ÖPNV, um allen Familienmitgliedern die Möglichkeit der Mobilität zu geben, die sie benötigen. Als wichtigsten Punkt sehe ich den Anschluss an unsere digitale Welt. Wir benötigen im Süden von TF eine bessere Versorgung mit schnellem Internet, damit Familien an der digitalen Welt teilnehmen können. Corona hat uns gezeigt, dass Homeschooling und Homeoffice ohne gute Internetverbindung im Grunde unzumutbar sind.

Dennis Richter (FDP) Quelle: Victoria Barnack

Dennis Richter (FDP)

Die besten Argumente für junge Familien sind bezahlbarer Wohnraum, Bauland, eine gesunde Wirtschaft mit attraktiven Arbeitgebern sowie funktionierende kommunale Infrastruktur mit guten Schulen und Kitas. Die Frage des Wohnraums wurde bereits beantwortet. Für die Schulen setze ich mich massiv ein, dass flächendeckend moderne Lehrmittel und Umgebungen bereitgestellt werden. Was die Wirtschaft angeht, möchte ich zum Beispiel erreichen, dass Firmen ebenfalls am ÖPNV angebunden sind, denn viele Lehrlinge kommen sonst nur schwer in die Betriebe.

Andrea Hollstein (BVB/Freie Wähler) Quelle: Victoria Barnack

Andrea Hollstein (BVB/Freie Wähler)

Der südliche Teil des Landkreises wird schlechter geredet als er ist. Durch verfehlte Landesplanungen und mangelnde finanzielle Ausstattung der Kommunen fehlt es an Infrastruktur und Versorgung. Durch gezielte Investitionen und Vorhaben, zum Beispiel medizinische Versorgungszentren, kann man auch in den ferneren Teilen des Landkreises gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen. Stärken des ländlichen Raumes sind die großzügigen Lebensräume, die Möglichkeiten naturnaher Aktivitäten und Erlebnisse, geringes Verkehrsaufkommen und regionale Produktion. Corona hat gezeigt, was die meisten Menschen wirklich brauchen: Freiraum, Platz und Ruhe.

Andreas von Drateln (AfD) Quelle: Victoria Barnack

Andreas von Drateln (AfD)

Durch den Landkreis ist unbedingt der ÖPNV sowie die Infrastruktur, besonders durch Kita, Schulneubau und wohnortnahe Einkaufmöglichkeiten zu verbessern. Darunter sollten die Möglichkeit der Ansiedlung von Handwerk und Kleinindustrie beworben werden, und sämtliche Fördermöglichkeiten durch Land/Bund für Interessenten aufgezählt werden. Die Digitalisierung muss weiter vorangetrieben werden, so dass die gleichen Voraussetzungen wie im Ballungsraum bestehen. Die ärztliche Versorgung muss weiter ausgebaut werden. Durch vermehrte Streifen durch die Polizei sollte den jungen Familien und den anderen Bürgern ein erhöhtes Sicherheitsgefühl vermittelt werden.

Dietlind Biesterfeld (SPD) Quelle: Privat

Dietlind Biesterfeld (SPD)

Jungen Familien geht es um bezahlbaren Wohnraum, um kulturelle Angebote, gute Schulen und Kitas, um die Möglichkeit auch mal zu Hause zu arbeiten, um guten Nahverkehr und intakte Natur. Diese Themen liegen mir sehr am Herzen. Wir müssen deshalb den Breitband- und Mobilfunkausbau beschleunigen. Ich werde dafür sorgen, dass Kitabedarfe aktueller ermittelt werden, damit Kitas und Horte nicht erst gebaut werden, wenn es eine Unterversorgung gibt, und dass Schulen und Kitas gut ausgestattet sind, dass Jugendliche den öffentlichen Nahverkehr günstiger nutzen können. Außerdem gilt es, die Landwirtschaft zu stärken; die Agrarbetriebe sind wichtige Arbeitgeber und Institutionen im ländlichen Raum.

Kornelia Wehlan (Linke) Quelle: Privat

Kornelia Wehlan (Linke)

Ich möchte die Wirtschaftsstärke des Landkreises noch enger mit der Entwicklung des ländlichen Raumes und der Reiseregion Fläming zusammenbringen. Familien und junge Menschen brauchen hier Perspektiven, gute Arbeit, gutes Einkommen, neue Formen flexibler und mobiler Berufsausübung und entsprechende Rahmenbedingungen. Das reicht von öffentlichen Dienstleistungen wie Kita, Schule, Ausbildung oder Gesundheitsversorgung bis hin zu guter Verkehrsanbindung, schnellem Internet, bezahlbarem Wohnraum oder Freizeitangeboten. Ich setze mich ein für die Zertifizierung „Familienfreundlicher Landkreis“, um mit den damit verbundenen Prozessen weitere Potenziale zu erschließen. Auch und gerade für den Süden.

Klaus-Peter Gust (Grüne) Quelle: Victoria Barnack

Klaus-Peter Gust (Grüne)

Noch kann man im Süden des Landkreises Grundstücke und Wohnraum zu günstigen Preisen erwerben. Zuzug ist in Jüterbog und den umliegenden Dörfern ausdrücklich erwünscht. Junge Familien haben die Möglichkeit, sich eine Existenz im ländlichen Raum aufzubauen und sich frei zu entfalten. Auch an Stadtgeschichte und Kulturangeboten mangelt es nicht. Mit der Flaeming-Skate besitzt der Süden ein besonderes Angebot für Freizeit, Sport und Spiel. Durch Digitalisierung, gute Bildungseinrichtungen, eine bessere Gesundheitsversorgung und eine halbstündige Taktfrequenz von Bus und Bahn können wir die Attraktivität des Flämings steigern. Der Landkreis muss die Entwicklung in diese Richtung lenken.

Von Victoria Barnack