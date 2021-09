Teltow-Fläming

Am Sonntag wählen die Bürger von Teltow-Fläming ihren Landrat oder ihre Landrätin. Für den obersten Posten in der Kreisverwaltung kandidieren vier Männer und drei Frauen. Die MAZ stellt ihnen in der letzten Woche vor der Wahl Fragen zu besonders wichtigen Themen. Zum Abschluss der Serie durften die MAZ-Leser eigene Fragen stellen.

Lesen Sie auch In Bild und Ton: Im MAZ-Video stellen die sieben Bewerber sich und ihre Ziele vor

Per Mail erreichte uns diese Frage: „Unterstützen Sie die Förderung der E-Autos, auch wenn klar ist, dass das kein ökologischer Weg ist? (Abbau von Lithium mit Umweltschäden für die dort lebende Bevölkerung, nur grüner Strom für E-Autos?, Problem der Entsorgung der Batterien ist wie beim Atommüll nicht geklärt)“

Andrea Hollstein (BVB/Freie Wähler) Quelle: Victoria Barnack

Andrea Hollstein (BVB/Freie Wähler)

BVB/Freie Wähler verfolgt eine klare, unideologische Linie in Sachen Energiepolitik. Wir setzen auf einen sinnvollen Mix. Dazu gehören für mich auch die Förderung von Forschung neuer Technologien und die Umstellung der Stromversorgung. Allerdings sind diese darauf auszurichten, dass sie sich auch wirtschaftlich selber tragen.

Dennis Richter (FDP) Quelle: Victoria Barnack

Dennis Richter (FDP)

Die Förderung von E-Autos finde ich ungerecht. Viele Kunden von E-Autos können sich diese auch ohne die üppige Förderung leisten. Es kann nicht sein, dass der VTF-Busfahrer mit seinen Steuern den elektrischen Individualverkehr mitfinanziert, während Schulkrankenschwestern, Digitalisierung und Sozialarbeit immer hinten anstehen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klaus-Peter Gust (Grüne) Quelle: Victoria Barnack

Klaus-Peter Gust (Grüne)

Es ist gut, dass durch E-Mobilität endlich darüber nachgedacht wird, woher eigentlich unsere Rohstoffe für Handys, Stromkabel und Autobatterien kommen. Rohstoffgewinnung in den Entwicklungsländern ist seither mit Ausbeutung und Umweltzerstörung verbunden. Wir setzen uns für einen fairen und strengkontrollierten Ressourcenabbau und eine CO2-freie Mobilität ein. Akkus sind wertvolle Rohstoffquellen. Recycling von Batterien funktioniert bereits schon. Ich setze mich darum für Elektromobilität ein.

Lesen Sie auch Frage zur Verkehrswende in TF: Das sind die Antworten der Landratskandidaten

Kornelia Wehlan (Linke) Quelle: Privat

Kornelia Wehlan (Linke)

Zum einen ist es richtig, auf Verbrennungsmotoren zu verzichten. Wir haben dafür zu sorgen, dass auch unsere Enkelkinder noch gut und gern hier leben können. Zum anderen ist die Elektromobilität nur dann wirklich „ökologisch“, wenn sie aus erneuerbaren Energien kommt, wenig Strom verbraucht und recycelbare, langlebige Batterien zur Verfügung stehen. Ich plädiere für einen guten Mix emissionsarmer Antriebssysteme, vor allem aber für die Förderung des ÖPNV, mehr Ladesäulen und intelligente Stromnetze.

Dietlind Biesterfeld (SPD) Quelle: Privat

Dietlind Biesterfeld (SPD)

E-Autos sind jedenfalls aktuell als Brückentechnologie wichtig im Kampf gegen den Klimawandel, besonders wenn wir sie mit erneuerbarem Strom betreiben. Das rechtfertigt gegenwärtig auch noch die Förderung des Erwerbs. Wir werden auch in Zukunft Autos brauchen, gerade um auf dem Land mobil zu bleiben. Deshalb will ich mehr Ladesäulen an den Bahnhöfen und in den Dörfern und Wohngebieten. Aber auch Produktion und Recycling der Autos und Batterien müssen besser werden. Dafür sind wir in Teltow-Fläming gut gerüstet, denn erste Unternehmen dafür sind schon da. Ich will, dass wir dazu in TF ein wichtiger Entwicklungs- und Produktionsstandort werden.

Lesen Sie auch Wie weiter im ländlichen Süden: Das antworten die Landratskandidaten

Johannes Ferdinand (CDU) Quelle: Victoria Barnack

Johannes Ferdinand (CDU)

Wenn es klar wäre, dass die Nutzung von E-Autos kein ökologischer Weg ist, würde das sicher kein vernünftiger Mensch unterstützen. Doch da scheiden sich die Geister. Grundsätzlich muss erst einmal die Infrastruktur für die E-Mobilität so ausgebaut werden, dass E-Autos für die Menschen attraktiv sind. Ich unterstütze die Förderung sauberer nachhaltiger Mobilität. Hier ist die Innovationskraft zu stärken, gerade auch mit Blick auf die Option Wasserstoffantrieb. E-Mobilität gilt es zu fördern, wenn sie sauber, nachhaltig und finanzierbar ist.

Andreas von Drateln (AfD) Quelle: Victoria Barnack

Andreas von Drateln (AfD)

Nein, ich unterstütze keine Technologie, die durch ihren Einsatz erhebliche Umweltzerstörung betreibt. Schauen wir uns an. welche Flächen versiegelt beziehungsweise abgeholzt werden, um ein Windrad aufzustellen oder wie viele Menschenleben, darunter auch Kinder, zu beklagen sind, um Rohstoffe zu gewinnen, um Batterien herzustellen. Ich vertrete die Meinung, dass mehr in die Forschung von Kernenergie investiert werden muss. Schaue man sich die neuen Kernreaktoren an: Diese benötigen zum Beispiel abgebrannte Brennstäbe, um Energie herzustellen. Mit einem Energieüberschuss könnte man die Produktion von Wasserstoff verbilligen und eine Alternative zu den bisherigen Treibstoffen schaffen.

Von Victoria Barnack