Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt in Teltow-Fläming auf einem hohen Niveau. Am Donnerstag ist sie leicht gestiegen. Sie liegt nun bei 97,6. Das ist etwas höher als am Vortag, als der Wert noch 90,0 betrug. Dass die Inzidenz wieder gestiegen ist, liegt vor allem an den Neuinfektionen. Insgesamt 40 neue Coronafälle meldete das Robert-Koch-Institut am Donnerstag für Teltow-Fläming. Das ist die höchste Meldezahl seit fünf Wochen. Damit ist die Zahl der insgesamt Infizierten im Landkreis auf 4.878 gestiegen.

560 Menschen aktuell infiziert

Im Vergleich zu den vergangenen Wochen hat sich die Zahl der aktiven Infektionen im Landkreis ebenfalls wieder erhöht. Laut Angaben des Gesundheitsamtes Teltow-Fläming sind momentan mehr als 560 Einwohner akut infiziert. Das sind zum Teil über 100 mehr als in den vergangenen Tagen.

Derzeit sticht eine Stadt negativ auf der Corona-Landkarte Teltow-Fläming hervor. In Luckenwalde gibt es aktuell die meisten aktiven Coronavirus-Infektionen und so viele wie noch nie zeitgleich in der Stadt. Mit Stand vom Donnerstag sind es 107, einen Tag zuvor waren es noch genau 100. Allein seit Monatsbeginn gab es fast 70 Neuinfektionen in Luckenwalde. In der gleichen Zeit sind jedoch nur elf Infizierte genesen.

Luckenwalde hat die meisten akuten Fälle

Nach der Kreisstadt zählt aktuell Ludwigsfelde die meisten aktiven Infektionen. Derzeit sind es 88. In den vergangenen Wochen war diese Zahl zeitweise noch höher. Inzwischen sind fast 800 der insgesamt 922 infizierten Ludwigsfelder bereits wieder genesen. Die Stadt führt aber eine andere traurige Statistik an: So viele Corona-Todesfälle wie in Ludwigsfelde gab es in keiner anderen Gemeinde in Teltow-Fläming. Die Zahl liegt momentan bei 45. In Luckenwalde sind bisher lediglich sechs.

Insgesamt sind bisher 168 Menschen aus Teltow-Fläming an beziehungsweise mit dem Coronavirus gestorben. Die letzten Todesfälle wurden aus der Stadt Dahme und der Gemeinde Am Mellensee gemeldet. In beiden Kommunen gab es in den zurückliegenden Monaten Covid-Ausbrüche in Seniorenheimen.

In den beiden Krankenhäusern im Landkreis werden derzeit keine Coronapatienten auf den Intensivstationen behandelt. Das geht aus den tagesaktuellen Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hervor.

Von Victoria Barnack