Das sind die neuen Kita-Regeln für Teltow-Fläming

Teltow-Fläming

Kinder brauchen klare Regeln. Diese Volksweisheit ist unumstritten. In den vergangenen Wochen wünschten sich aber vor allem Eltern klare Regeln – und zwar in Sachen Betreuung. Wer darf ab Juni wie lange, wo und mit wem betreut werden? Seit Mittwoch regelt das eine neue Allgemeinverfügung im Landkreis Teltow-Fläming. Orientiert habe man sich bei den Regeln am Nachbarlandkreis Dahme-Spreewald, heißt es aus der Kreisverwaltung. In LDS war die neue Allgemeinverfügung schon am vergangenen Mittwoch veröffentlicht worden.

Welche Kinder dürfen jetzt wieder in die Kita?

Laut der neuen Verfügung vom Landkreis wird die Notbetreuung aufgehoben. Dass heißt, die Frage, ob Eltern in systemrelevanten Bereichen arbeiten, ist künftig wieder irrelevant. Bereits seit dem gestrigen Mittwoch haben die Kinder aus der bisherigen Notbetreuung wieder einen uneingeschränkten Anspruch auf Betreuung. Das gleiche gilt für Vorschulkinder. Ab 1. Juni, also Montag, gilt der dann auch wieder für alle anderen Kinder in Kitas und Horten.

Anzeige

Was passiert, wenn eine Kita nicht alle Kinder aufnehmen kann?

Die Details zu dieser Frage regelt der Landkreis nicht. Die Entscheidung sollen die Träger der Kitas selbst treffen. In der Allgemeinverfügung heißt es konkret: Stehen Personal und Räumlichkeiten nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung, kann der Betrieb der Einrichtung insbesondere durch Verringerung der Betreuungszeiten vorübergehend eingeschränkt werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Wie viele Kinder dürfen gleichzeitig in einer Gruppe betreut werden?

Auch das legt die neue Allgemeinverfügung nicht konkret fest. Offene Konzepte wie es sie in vielen Kitas bisher gab, sind aber verboten. In allen Kitas sollen feste Gruppen gebildet werden, die stets vom gleichen Erzieher in einem Raum betreut werden. Auch in Gemeinschaftsräumen und draußen sollen die Gruppen stets getrennt bleiben. Durchmischen dürfen sie sich nur in den Randzeiten, also morgens beim Bringen und nachmittags beim Abholen der Kinder.

Müssen Eltern trotzdem den vollen Beitrag zahlen?

Wie in den Kitas künftig abgerechnet wird, regelt die Verfügung nicht. Auch das ist also den Trägern überlassen. Weil die stundengenaue Abrechnung für viele Kitaträger aber sehr aufwendig ist, ist es möglich, dass bei einer Betreuung – egal in welchem Umfang – der volle Beitrag abgerechnet wird.

Welche Hygieneregeln gelten in den Kitas?

Jede Kita muss einen Hygieneplan erarbeiten; viele haben das in den vergangenen Wochen bereits erledigt. Diese Pläne sind in jeder Einrichtung individuell. Klar geregelt ist allerdings: Jeder Raum soll ab sofort pro Stunde zehn Minuten lang gelüftet werden. Oberflächen, die von vielen Personen berührt werden wie Türklinken oder Tische, sollen zwei- bis dreimal täglich gereinigt werden. Jeder der eine Kita betritt, soll sich außerdem sofort die Hände waschen. Den Mindestabstand müssen Kinder und Erzieher in ihren festen Gruppen aber nicht einhalten.

Dürfen Eltern die Kita betreten?

Theoretisch ja. In vielen Kitas müssen die Kinder aber schon jetzt an der Tür abgegeben werden. Wer dennoch in die Kita hinein darf, der soll laut Verordnung eine Mund-Nase-Maske tragen und den Mindestabstand einhalten.

Was passiert, wenn ein Kind oder Erzieher krank wird?

Würde eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen, müsste lediglich die feste Gruppe des Kindes samt Erzieher in Quarantäne. Der Betrieb im Rest der Kita könnte weiterlaufen. Dafür müssen die Kitas jetzt täglich ein Kontaktprotokoll führen.

Um der Verbreitung des Virus in den Kitas vorzubeugen, gibt es ab sofort außerdem die Gesundheitsbestätigung: Eltern müssen täglich bei der Abgabe des Kindes schriftlich bestätigen, dass sowohl das Kind als auch alle anderen Mitglieder des Haushaltes keine Symptome wie Husten, Fieber oder Halsschmerzen haben. Fehlt diese Erklärung, wird das Kind an diesem Tag nicht betreut.

Wie haben die Bürgermeister auf die neuen Regeln reagiert?

Viele Bürgermeister in TF sind froh über die Lockerungen in den Kitas. Die Regeln wurden mit ihnen und den Trägern bereits vergangene Woche besprochen. Vollends zufrieden sind sie damit aber nicht. Land und Landkreis hätten die Aufgaben von oben nach unten abgegeben, kritisiert Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). „Nun sind die Träger selbst verantwortlich“, sagt er.

Dahmes Amtsdirektor David Kaluza (parteilos) sieht das ähnlich. „Das Problem in Gänze wird damit nicht gelöst“, sagt er, „auf Dauer brauchen wir den normalen Regelbetrieb wieder.“

Lesen Sie auch

Von Victoria Barnack