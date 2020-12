Teltow-Fläming

Das Jahr 2020 war vom Coronavirus geprägt. Die MAZ lässt die wichtigsten Ereignisse im Landkreis Teltow-Fläming deshalb eigens in einem Corona-Jahresrückblick Revue passieren.

Zur Galerie Maskenpflicht, Testzentren, geschlossene Geschäfte: Kein anderes Thema hat das Jahr 2020 in Teltow-Fläming so geprägt wie das Coronavirus.

März: Am 8. März bestätigt das Gesundheitsamt den ersten Coronafall in Teltow-Fläming. Der Mann aus der Region Baruth hatte sich offenbar beim Skifahren in Südtirol angesteckt. Wenige Wochen später beginnt der erste Lockdown.

April: Der 22. April ist ein guter Tag für viele Einzelhändler im Landkreis. Denn nach fünf Wochen Zwangspause dürfen sie ihre Geschäfte wieder öffnen – sofern sie weniger als 800 Quadratmeter groß sind und strenge Abstands- und Hygieneregeln einhalten.

Mai: „Endlich wieder spielen“, denken sich viele Kinder am 9. Mai. An diesem Samstag dürfen die Kleinen die Spielplätze wieder in Beschlag nehmen. Um Kontakte zu minimieren, waren sie wochenlang gesperrt.

Mehr als 1700 Coronafälle, tausende Verdachtsfälle und noch mehr Quarantänen: Das Personal im Gesundheitsamt Teltow-Fläming braucht für die neuen Aufgaben tatkräftige Unterstützung und bekommt die nicht nur aus dem Kreishaus sondern auch von der Bundeswehr.

Juni: „Das ist eine Katastrophe für uns“, sagt Oliver Decker. Der Veranstaltungstechniker aus Luckenwalde hat sich deshalb wie viele seiner Kollegen an der „Night of Light“ im Juni beteiligt, um auf die Lage der Event-Branche aufmerksam zu machen. Ähnliche Aktionen gab es auch in Jüterbog und Ludwigsfelde.

Alles ist anders in diesem Jahr – so auch die Zeugnisübergabe. Am 20. Juni erhalten hunderte Schüler im Landkreis ihr Abiturzeugnis. Gemeinsam feiern dürfen viele von ihnen diesen Erfolg nicht, große Abibälle mussten abgesagt werden.

Juli: Die Agentur für Arbeit veröffentlicht die ersten Zahlen zur Kurzarbeit in Teltow-Fläming. Von den fast 1500 Betrieben, die Kurzarbeit angemeldet hatten, nehmen in den ersten Monaten der Pandemie rund 75 Prozent die staatliche Unterstützung tatsächlich in Anspruch. Bis heute sind mehr als 1400 Betriebe und rund 15.500 Beschäftigte in Teltow-Fläming von Kurzarbeit betroffen.

August: Am 10. August beginnt das neue Schuljahr und kommt für die Kinder und Jugendlichen mit vielen Neuerungen daher. Eine Alltagsmaske ist seitdem mindestens auf den Fluren für alle Schüler Pflicht. Später wird diese Maßnahme für höhere Jahrgänge auch auf den gesamten Unterricht ausgeweitet. Die Schüler zeigen sich bis heute vorbildlich und halten sich an die neuen Regeln.

September: Fast sechs Monate lang war das Luckenwalder Kreishaus für spontane Besucher geschlossen. Rein kam nur, wer einen Termin hatte und angemeldet war. Seit September gelten wieder die normalen Öffnungszeiten dienstags und donnerstags. Bis heute müssen Besucher allerdings ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Oktober: Teltow-Fläming wird offiziell zum Risikogebiet. Am 25. Oktober überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis den kritischen Wert von 50 und ist seitdem nicht wieder unterhalb diese Grenze gesunken.

November: Mit dem zweiten Lockdown am 2. November werden die Coronaregeln in Teltow-Fläming erneut verschärft. Weil sich viele Bürger oft aus Unwissenheit nicht daran halten, muss der Landkreis immer öfter kontrollieren. Am 18. November gibt es einen Aktionstag gemeinsam mit den Städten, Gemeinden und der Polizei, an dem insbesondere die Maskenpflicht an Bahnhöfen und Bushaltestellen kontrolliert wird.

Dezember: Während die Infektionszahlen im Landkreis trotz verlängertem Lockdown weiter steigen, wird über die künftigen Impfzentren diskutiert. Das Land Brandenburg will einen von elf Standorten in Luckenwalde einrichten. Nun muss der Kreis ein geeignetes Gebäude finden. Im Gespräch soll die Fläminghalle sein.

