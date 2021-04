Schöneiche

Die Reaktivierung der nicht mehr genutzten Gleise zur Deponie Schöneiche bleibt auf der politischen Agenda. Damit auf dem Kreis-übergreifenden Schienen-Anschluss von Königs Wusterhausen nach Zossen jedoch tatsächlich wieder Züge rollen, ist noch viel Arbeit nötig, das wissen die Initiatoren um Kommunal- und Landespolitiker der Linken.

Sie initiierten kürzlich einen Vor-Ort-Termin, damit vor allem Asche- und Schlacke-Transporte von der einzigen Berliner Verbrennungsanlage in Ruhleben zur Deponie Schöneicher Plan künftig nicht per Lkw erledigt werden, sondern auf die Schiene kommen. Bei diesem Treff an den Gleisanlagen war von 33 täglichen Lkw-Fahrten täglich die Rede – bei einem Jahresaufkommen von 110 Tonnen. Diesen Versprecher der Berliner Linken-Politikerin Marion Platta, Sprecherin für Umwelt und Nachhaltigkeit, hatte die MAZ übernommenen. Auf diesen Irrtum machten drei MAZ-Leser aufmerksam. Neben einem Blankenfelder und einem Ludwigsfelder schrieb Bodo Gutzeit der Redaktion eine Mail, nachdem er die Frage gegoogelt hatte: „Wie viel transportiert ein Lkw?“

Er fand heraus: Die erlaubte Zuladung bei einem 12-Tonner beträgt sieben Tonnen, ein 18-Tonner darf etwa zehn Tonnen Ladung transportieren, für eine 26-Tonner sei in der Regel eine Last von rund zwölf Tonnen erlaubt und die maximale Zuladung bei einem 40-Tonner liege bei ungefähr 25 Tonnen. Mit diesen Erkenntnissen schrieb er: „Wenn hier die Verantwortlichen für einen geforderten Gleisanschluss nachrechnen sollten, geben sie sicherlich keinen Euro für die Aktivierung der Bahnstrecke aus!“

Wie wahr – vielen Dank, Herr Gutzeit! Das deckt sich mit der Antwort auf die MAZ-Nachfrage beim Initiator der Strecken-Wiederbelebung, dem Zossener Stadtverordneten und Fraktionschef Carsten Preuß. Er erklärt: „Die Zahl der täglichen Lkw ist korrekt, 33 am Tag.“ 23 Ladungen kämen bei 80.000 Kubikmetern im Jahr mit Rostasche zusammen und zehn für 30.000 Kubikmetern sonstiger Abfälle. Die Berechnung geht von 23 Tonnen Last pro Lkw aus. Das ergebe aber ein Jahresaufkommen von 110.000 Tonnen.

Bahnstrecke wurde bis 2012 noch genutzt

Bis Dezember 2012 war der Streckenabschnitt Schöneicher Plan–Zosssen für den Schienengüterverkehr noch genutzt worden. Und zwar für Abfalltransporte zur Deponie Schöneiche, die von der Berliner Stadtreinigung betrieben wird. Die Bahnanlagen daneben befinden sich im Eigentum der Mittenwalder Eisenbahnimmobiliengesellschaft mbH & Co. KG (MEIG), der Betrieb der Strecke wurde im November 2015 eingestellt.

„Eine Stilllegung entbindet das Eisenbahninfrastrukturunternehmen – also die MEIG – von der Pflicht, die Infrastruktur weiterhin zu unterhalten“, so Preuß. Damit steht die Trasse planungsrechtlich aber weiter ausschließlich für den Bahnbetrieb zur Verfügung und darf nicht anderweitig überplant werden. „Eine Wiederinbetriebnahme kann ohne erneuten Planfeststellungsbeschluss erfolgen“, so Preuß.

Carsten Preuß, Vorsitzender der Linken/SPD-Fraktion in Zossen, will Weichen zur Wiederbelebung des Schienen-Anschlusses KW-Zossen stellen. Hier steht er an den Gleisen an der Deponie Schöneicher Plan. Quelle: Jutta Abromeit

Darin und in einem Kreistagsbeschluss Teltow-Fläming sowie dem Bekenntnis beteiligter Kommunen sieht er eine Chance für die umweltfreundlicheren Schienen-Transporte. Ziel ist es, sie vor dem nächsten Landesnahverkehrsplan 2023 noch auf den Weg zu bringen. Preuß sagt: „Im positiven Fall würde das Land den Schienen-Personennahverkehr bestellen und anteilig finanzieren.“ Dafür und für die Ertüchtigung der Strecke erhalte das Land Regionalisierungsmittel vom Bund.

„Jetzt kommt es darauf an, gemeinsam die Weichen zu stellen, damit die Prüfung der Reaktivierung mit der Aufnahme der Strecke 2023 in den neuen Landesverkehrswegeplan mündet“, sagt Preuß. Das gelte auch für die ehemalige Militäreisenbahn zwischen Zossen und Jüterbog, so Preuß. Und sein Parteikollege Christian Görke, Sprecher der Landtagsfraktion der Linken, hatte erklärt: „Diese Strecke ist nur stillgelegt, nicht abgemeldet. Das macht eine Aktivierung sehr viel einfacher als bei einer gänzlichen Neuplanung eines Schienenweges.“

Von Jutta Abromeit