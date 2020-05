Pünktlich zum Männertag: Fläming-Skate ist frisch saniert

Luckenwalde

Die Fläming-Skate ist fertig saniert und lädt zum Männertag wieder auf allen Strecken uneingeschränkt zu Fahrspaß ein. 14 Monate hat es gedauert, um rund 40 der insgesamt 230 Kilometer zu erneuern und auf rund 90 Kilometern eine Wurzelsperre einzubauen.

Mit mehreren Millionen Euro hatte der Bund die Sanierung gefördert. Der Landkreis selbst steuerte noch einmal eine sechsstellige Summe bei. Laut Hauptamt des Kreises TF blieben die Bauarbeiten sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan.

Anzeige

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Gerade in den vergangenen Wochen, als es coronabedingt an anderen Ausflugszielen mangelte, erfreute sich die Fläming-Skate großer Beliebtheit – auch über die Grenzen von TF hinaus. Die Google-Suchanfragen schnellten in die Höhe.

Weitere MAZ+ Artikel

So oft wie Anfang Mai wurde „Fläming-Skate“ in den vergangenen zwölf Monaten nie in der Online-Suchmaschine eingegeben. Nicht nur Brandenburger suchten nach dem Ausflugsziel. Viele Anfragen gab es auch aus Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Das wird es in diesem Jahr nicht geben: Radtouren in größeren Gruppen sind wegen Corona verboten. Quelle: Archiv/Hartmut F. Reck

Nicht nur die Strecke ist inzwischen saniert. Auch die Rastplätze entlang der Fläming-Skate dürfen wieder genutzt werden. Wegen der Corona-Eindämmungsverordnung waren sie gesperrt. Nun sind Pausen wieder erlaubt.

Mindestabstand gilt weiterhin

In Brandenburg gelten aber auch über Himmelfahrt noch einige Einschränkungen. Wie der Landkreis mitteilt, gelte der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern weiterhin. Vor allem auf den Rastplätzen sei es wichtig, sich an diese Regel zu halten. Außerdem dürfen vorerst nur Personen aus zwei Hausständen gemeinsam unterwegs sein oder sich treffen.

Die Rastplätze an der Fläming-Skate waren wegen Corona mehrere Wochen lang gesperrt. Quelle: Victoria Barnack

Saniert werden die Rastplätze übrigens erst nach Pfingsten. Laut Hauptamt startet die Modernisierung des Mobiliars als eine der letzten Maßnahmen im Zuge der Schönheitskur für die Skaterstrecke planmäßig am 2. Juni. Etwa 60 Rastplätze sollen dann erneuert und aufgehübscht werden. Viele von ihnen stammen noch aus der Entstehung der Fläming-Skate vor rund 20 Jahren.

Sanierung kostet rund sechs Millionen Euro

Gleichzeitig werden dann Markierungen wieder hergestellt. Viele sind nach Jahren intensiver Nutzung der Strecke verblichen und kaum noch lesbar. Am Ende wird die Sanierung der Fläming-Skate rund sechs Millionen Euro gekostet haben.

Vielen Markierung sind kaum noch zu erkennen. Das hatten die Touristen zuletzt oft kritisiert. Quelle: Victoria Barnack

Bisher sei die Resonanz auf die Schönheitskur durchweg positiv, berichtet der Landkreis auf MAZ-Anfrage. Besucher aus Berlin und anderen Kreisen hätten sich anerkennend über die Modernisierung geäußert. Auch an Himmelfahrt werden wohl wieder viele Menschen die Strecken in Beschlag nehmen.

Biergärten und Cafés sind wieder offen

Pünktlich dürfen Biergärten, Cafés und Restaurants wieder öffnen. Getränke und Essen to go gibt es entlang der Fläming-Skate zum Beispiel in Kloster Zinna in der Alten Försterei, in Werder im Landgasthof Jüterbog, im Petkuser Skatehotel und im Kolzenburger Gasthaus „Zum Eichenkranz“.

In Dahme laufen in der Kino-Café-Bar am Donnerstag sogar wieder die ersten Filme. Auf die vielerorts traditionelle Live-Musik müssen die Ausflügler in diesem Jahr allerdings verzichten. Denn Gruppenbildung ist tabu.

Die Corona-Polizei kontrolliert

Der Landkreis hat bereits angekündigt, trotz der vielen Lockerungen weiterhin zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Eindämmungsverordnung halten. Auch Gastronomen können die derzeit 14 Mitarbeiter der „Corona-Polizei“ des Gesundheitsamtes TF in den Fokus nehmen.

Zudem hat auch Brandenburgs Polizei am Donnerstag wieder mehr Personal auf den Straßen und Radwegen. Neben den Corona-Regeln kontrollieren sie auch die Sicherheit im Straßenverkehr.

Für Radfahrer wird es ab 1,6 Promille richtig teuer: Wer sich erwischen lässt, begeht eine Straftat und bekommt neben einer Geldstrafe von meist einem Monatsnettogehalt zwei Punkte in Flensburg. Außerdem ist die medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) Pflicht. Wer hier durchfällt, verliert die Fahrerlaubnis fürs Auto.

Von Victoria Barnack