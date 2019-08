Luckenwalde

Die Kosten für einen Platz in einem Übergangswohnheim in Teltow-Fläming steigen. Das geht aus einer neuen Berechnung der Kreisverwaltung hervor. Die Kalkulation wird regelmäßig aktualisiert, damit der Kreis nicht auf Pacht oder Nebenkosten sitzen bleibt. Bis zu 239 Euro im Monat kostet die Unterkunft für einen Flüchtling nun. Das sind fast 50 Euro mehr als bisher.

Einkalkuliert werden Betriebskosten, Mieten und Verwaltungsarbeit

„Die tatsächlich anfallenden Kosten ändern sich regelmäßig und müssen ersetzt werden“, erklärt Guido Kohl, Sachgebietsleiter im Sozialamt des Landkreises. Eingerechnet werden unter anderen Mieten und Pachten für die Gebäude, kalte Betriebskosten, Reparaturen, aber auch die Verwaltungsarbeit wird einkalkuliert.

Zahlen und Fakten Circa 950 Flüchtlinge und Asylbewerber leben derzeit in Teltow-Fläming. Die meisten stammen aus Syrien, Tschetschenien, Afghanistan, Irak, Somalia und Eritrea. Zehn Übergangswohnheime und Verbundwohnungen werden in TF betrieben. Insgesamt ist Platz für knapp 1200 Menschen. Der Landkreis muss im Jahr noch circa 200 Asylsuchende aufnehmen. Das sind jeden Monat etwa 20 Menschen. 2015 lag die Zahl noch bei weit über 100 Personen pro Monat, insgesamt knapp 1800 im Jahr.

„Die Gebührensatzung aktualisieren wir auch, weil wir einige Objekte schließen konnten und heute andere Gebäude in Nutzung haben als bei der letzten Änderung“, erklärt Kohl.

Angepasst wurde sie zuletzt im Frühjahr 2016. Damals waren Flüchtlinge beispielsweise noch in den inzwischen geschlossenen Übergangswohnheimen in der Großen Straße in Jüterbog, in Hennickendorf oder in Luckenwalde im Schieferling untergebracht.

Zwecks Integration: Je länger, desto teurer

Je länger ein Flüchtling, Spätaussiedler oder Asylbewerber in TF ohne eigene Bleibe wohnt, desto teurer wird sein Platz. Auch der Aufenthaltsstatus spielt eine Rolle. Kohl betont, dass diese Staffelung vor dem Hintergrund einer schnellen Integration stattfindet. So müssen Spätaussiedler den Maximalbetrag beispielsweise nach sechs Monaten im Übergangswohnheim zahlen; für Asylbewerber gilt er ab dem ersten Monat.

Vergleichsweise günstig: Das Übergangswohnheim in Blankenfelde verursacht pro Monat und Platz Kosten über 200 Euro. Quelle: Übergangswohnheim für Flüchtlinge in Blankenfelde

Während die höheren Gebühren per se keine Diskussionen in den Ausschüssen des Kreistages auslösen – die Änderung wurde im Sozial- und im Finanzausschuss einstimmig empfohlen – gibt es seitens der AfD doch grundsätzliche Kritik. „Laut den aktuellen Zahlen sind circa 150 Plätze frei“, sagte Birgit Bessin, „warum werden die Flüchtlinge nicht umverteilt, um ein Objekt komplett zu schließen?“

Ihr Augenmerk liegt auf dem Übergangswohnheim in der Grabenstraße in Luckenwalde. Lange wurden die Zustände in der Unterkunft kritisiert; inzwischen werden mehrere Bereiche nicht mehr genutzt.

Kohl : „Menschen vertragen sich nunmal nicht immer“

„Hier geht es nicht nur um Zahlen“, erwidert Sachgebietsleiter Kohl, „wir reden hier von Menschen.“ Bei der konkreten Verteilung auf die Zimmer müsse man auf verschiedene Aspekte achten: Religion, Geschlecht, Nationalitäten.

„Menschen vertragen sich nunmal nicht immer“, so Kohl. Dass bis zu zehn Prozent der Plätze unbelegt bleiben, sei nicht nur in TF normal.

Im Übergangswohnheim in der Grabenstraße in Luckenwalde gibt es insgesamt 80 Plätze. Quelle: Victoria Barnack

Guido Kohl ist sogar froh über freie Kapazitäten in den Übergangswohnheimen. Obwohl die große Flüchtlingswelle vorüber und mehrere Objekte inzwischen geschlossen sind, muss der Landkreis noch immer über 200 Menschen im Jahr aufnehmen. Deswegen seien keine Schließungen von Übergangswohnheimen geplant.

„Hinzu kommen knapp 160 anerkannte Flüchtlinge, die noch keine eigene Wohnung gefunden haben“, berichtet Kohl. Der Schutzauftrag würde nicht mit der Anerkennung enden. „Der Wohnungsmarkt ist im Moment für alle schwer“, sagt er, „wir können die Menschen nicht einfach auf die Straße setzen.“

150 Flüchtlinge zahlen Kosten für die Unterkunft selbst

Auch mit dem unausgesprochenen Vorwurf, der Staat würde die Flüchtlinge auf diese Weise durchfüttern, will Kohl aufräumen. Fast genauso viele Flüchtlinge, wie nach ihrer Anerkennung im Wohnheim bleiben, zahlen die Gebühren für ihren Platz aus der eigenen Tasche. „Diese Menschen verursachen für uns überhaupt keine Kosten“, sagt Kohl.

Bessin : „Zusätzliche Kosten nicht totschweigen“

Unklar bleibt derweil, ob die Erhöhung der Wohnplatzgebühren zu spät kommt. In den Haushaltsplanungen hatte es zwar Kostenprognosen für die einzelnen Objekte gegeben. Für den Landkreis fehlen allerdings seit 2015 die endgültig geprüften Jahresabschlüsse.

Kohl will diesen Zahlen nicht vorweg greifen. AfD-Politikerin Bessin kritisiert: „Wenn es hier zu zusätzlichen Kosten kam, müssen wir darüber reden und das nicht totschweigen.“ Die nun angestrebte Gebührenerhöhung soll die Einnahmen zumindest für das Jahr 2019 steigern. Geplant sind knapp 34.000 Euro mehr.

Von Victoria Barnack