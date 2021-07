Kostenlos bis 13:17 Uhr Diebstähle im Hotel: Was Gäste in Zossen so mitgehen lassen

Vom Bilderraub bis zum Diebstahl der Trinkgeldkasse berichtet Zossens Flair Hotel-Inhaber. Aber auch Blumenvasen und Toilettenpapier stehen auf der Souvenirliste der Übernachtungsgäste.