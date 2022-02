Wünsdorf

Mehrere Täter wollten sich am Dienstagabend Zutritt zu einer gewerblichen Einrichtung in Wünsdorf verschaffen. Sie waren geflüchtet, bevor die Polizei eintraf.

Beamte suchten die Umgebung ab und nahmen zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Ermittelt wird nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls.

Luckenwalde: Kennzeichen entwendet

Unbekannte stahlen zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen beide Kennzeichentafeln von einem Daimler-Chrysler. Das Fahrzeug stand in der Feldstraße in Luckenwalde.

Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Polizisten sicherten Spuren, fertigten eine Strafanzeige und schrieben zudem die Fahndung nach den beiden Kennzeichen aus.

Genshagen: Vorfahrt von Skoda im Kreisverkehr missachtet

Ein Audi-Fahrer missachtete am Dienstagnachmittag beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Parkallee in Genshagen die Vorfahrt eines Skoda. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Beamte nahmen den Verkehrsunfall auf. Die Fahrzeuge konnten danach ihre Fahrt fortsetzen.

